Rückblick:

Nach dem recht schwachen Start ins neue Kalenderjahr konnte sich EUR/USD im Wochenverlauf stabilisieren. Im Umfeld der sehr robusten US-Arbeitsmarktdaten vom Freitagnachmittag stieg das Währungspaar dann kurzzeitig zurück in den Bereich um 1,1000 Dollar, konnte diese Levels allerdings nicht lange verteidigen.

Was steht in den kommenden Handelstagen an?

Ausblick:

Die bevorstehende Handelswoche hat in der ersten Wochenhälfte keinerlei nennenswerte Wirtschaftsdaten oder Notenbank-Events zu bieten. Dafür wird es dann aber am Donnerstag- und am Freitagnachmittag jeweils richtig spannend wenn um 14:30 Uhr zuerst die Konsumenten- und am Freitag dann die Produzentenpreise veröffentlicht werden.

Volkswirte erwarten für Donnerstag einen erneuten Anstieg der Konsumentenpreise von 3,1 Prozent auf 3,2 Prozent im Jahresvergleich. Investoren leiten aus den Parametern Schlüsse zur zukünftigen Geldpolitik ab. Entsprechend können Überraschungen in die eine oder andere Richtung starke Auswirkungen auf die Kurse haben.

Alle anderen im Wochenverlauf anstehenden Daten dürften kein großen Bewegungsimpulse auslösen im EUR/USD Wechselkursverhältnis.

Charttechnischer Ausblick:

Die kurzfristigen Chartstrukturen sind nach der richtungslosen Volatilität vom vergangenen Freitag kurzfristig ein wenig unklar. Innerhalb der Spanne 1,0875 Dollar (Tagestief vom Freitag) und 1,0996 (Tageshoch vom Freitag) ist das Währungspaar kurzfristig als "neutral" einzustufen.

Ein Ausbruch aus der genannten Spanne per Stundenschlusskurs bringt hier kurzfristig neue Signale, bis dahin besteht aus charttechnischer Sicht kein Handlungsbedarf, hier ist zunächst bis zu den Daten am Donnerstag mit einer seitwärts gerichteten Tendenz ohne klaren Trend zu rechnen.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: nur Daten aus der 2. Reihe

Donnerstag: 14:30 Uhr US-Konsumentenpreise

Freitag: 14:30 Uhr US-Produzentenpreise