Widerstand: 16.760 16.800 Unterstützung: 16.650 16.450

Rückblick:

Nach einem Test des ehemaligen Allzeithochs vom vergangenen Juli um 16.530 Punkte legte der Index gestern im weiteren Handelsverlauf deutlich zu und stieg gut 200 Punkte an ausgehend vom Tagestief.

Von der Euphorie ist heute Vormittag allerdings nicht mehr viel übrig - nach einer festeren Eröffnung rutscht das deutsche Börsenbarometer im Handelsverlauf recht deutlich ins Minus.

Ausblick:

Der gestern angesprochene Widerstandsbereich um 16.650 Punkte wurde am Nachmittag überwunden und fungiert nun als kurzfristig relevante Unterstützungszone nach unten. Das bisherige Tagestief lag in diesem Unterstützungsbereich.

So lange dieses Level im Bereich 16.640/50 Punkte nicht per Stundenschlusskurs unterboten wird, muss am Nachmittag tendenziell mit einem erneuten Anlauf Richtung 16.800er-Marke gerechnet werden. Erst unterhalb von 16.640 Punkten bekommen die Bären größeren Rückenwind.

Quelle: Tradingview

