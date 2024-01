Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat heute Morgen vorläufige Zahlen veröffentlicht, die sehr gut waren. Der Umsatz im vierten Quartal 2023 stieg um 62,1 Prozent und die Zahl der aktiven Kunden kletterte um 300.000 auf 10,8 Millionen.

Auch die Analysten von Jefferies sind zufrieden und bleiben beim Kursziel von 160 Euro. Damit ergibt sich ein Kurspotenzial von über 14 Prozent. Jefferies betonte, dass Redcare Pharmacy die Konsenserwartungen übertroffen und die „Weichen für ein weiteres Rekordjahr gestellt“ habe. Dennoch ist die Aktie im frühen Handel um fünf Prozent auf 137,25 Euro gesunken.

Das ist kein Grund, die Nerven zu verlieren. Die Aktie stieg von 128 Euro am 4. Januar auf über 144 Euro bis gestern dynamisch bei einem starken Handelsvolumen an. Das ist ein Plus von 12,5 Prozent innerhalb weniger Tage. Da sind Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich.

Positiv: Der 20er gleitende Durschnitt – der Durchschnittskurs der vergangenen 20 Handelstage – liegt bei 133,75 Euro. Solange der Aktienkurs diese Marke nicht unterschreitet, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend intakt.