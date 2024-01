DAX: Stabil bei 16.680 Punkten

Der Deutsche Aktienindex DAX tendiert in der Handelsspanne der letzten zwei Tage grob seitwärts und lässt mit Signalen kurzzeitig auf sich warten. Intraday kann sich das Barometer derzeit nicht so recht für eine Richtung entscheiden, zur Stunde notiert das Leitbarometer um seinen gestrigen Schlussstand herum.

Der Bereich zwischen 16.528 und 16.780 Punkten gilt bei der aktuellen Kursentwicklung als neutrale Handelszone, nur eine Auflösung dieser dürfte wieder größeren Schwung in den Index zurückbringen. Auf der Oberseite wäre ein Anstieg an 16.922 Punkte denkbar, aber erst oberhalb von 17.000 Punkten dürfte der Bereich um 17.200 Zählern in Angriff genommen werden.

Auf der Unterseite sind weiterhin Rückfallrisiken auf 16.290 und darunter 16.000 Punkte präsent, sofern die Vorwochentiefs von 16.448 Punkte nachhaltig gebrochen werden.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 16:00 Uhr mit US-Großhandelslagerbeständen per November (endgültig) sowie um 16:30 Uhr den Rohöllagerbeständen der USA gemeldet. Gegen Ende dieser Woche startet in den USA wieder die Berichtssaison, traditionell bilden Banken hierbei den Auftakt.