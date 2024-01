Weizen: Boden verteidigt

Innerhalb eines seit 2022 bestehenden Abwärtstrends hat der Agrarrohstoff Weizen in den mittleren Kursbereich aus Ende 2020 um 540 US-Cents zurückgesetzt und nutzte den Herbst im abgelaufenen Jahr für die Ausbildung eines Bodens an dieser Stelle. Dieser konnte vergleichsweise rasch durch einen Kursanstieg über die für ein Kaufsignal notwendige Triggermarke von 596 US-Cents abgeschlossen werden. In einem ersten Anstiegsversuch konnte allerdings der laufende Abwärtstrend noch nicht geknackt werden, aktuell konsolidiert der Agrarrohstoff noch talwärts. Im Bereich der Triggermarke sind zuletzt aber vermehrt Käufe von Investoren zu verzeichnen, was einen baldigen Ausbruchsversuch erahnen lässt.

Gute Chance auf Folgeanstieg

Der immer noch unbezwungene Abwärtstrend bestehend seit 2022 sollte im Idealfall durch einen Kursanstieg mindestens über ein Niveau von 630 US-Cents beendet werden, was im Anschluss Zugewinne an 649 und darüber rechnerisch 689 US-Cents erlauben würde zu vollziehen. Ein weiteres Ziel darüber läge und sogar bei 709 US-Cents und würde sich für ein längerfristiges Investment anbieten. Hierzu muss allerdings der laufende Abwärtstrend zwingend und vor allem nachhaltig beendet werden. Wochenschlusskurse unterhalb von 588 US-Cents würde dagegen die Annahme weiterer Verluste sogar in den Bereich der Vorjahrestiefs bei 540 US-Cents stützen und sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten.