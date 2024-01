DAX: Abwarten…

Nach dem gescheiterten Ausbruch über die Barriere der letzten Wochen bei 16.780 Punkten zog sich der DAX wieder zurück und notiert erneut um seinen 50-Tage-Durchschnitt herum. Dadurch wird die Konsolidierungsphase zunächst ungebrochen fortgesetzt und lässt dadurch konsistente Signale nicht zu.

Erst eine nachhaltige Auflösung der aktuell laufenden Schiebephase zwischen 16.448 und grob 17.000 Punkten dürfte größeren Impulscharakter entwickeln, nach der steilen Rallye der letzten Monate scheint die Luft derzeit raus zu sein, sodass eine Konsolidierungsausweitung auf 16.000 Punkte weiter realistisch erscheint.

Auf der Oberseite müsste der DAX dagegen mindestens über 17.000 Punkte ansteigen, um eine Aufwärtsbewegung an 17.200 und mittelfristig 17.500 Zähler zu initiieren. Solche Impulse müssten allerdings mit einer deutlichen Belebung der Weltwirtschaft einhergehen, die sich bislang in keiner Weise andeutet.

Ein kleiner Hinweis vorweg, wegen eines Feiertages in den USA bleiben die dortigen Börsen heut geschlossen. Erste Wirtschaftsdaten hat China mit Zahlen zu Loan Prime Rates einjähriger und fünfjährige Anleihen in der Nacht zum Montag vorgelegt, Japan hat mit Werkzeugmaschinenaufträgen aus Dezember (vorläufig) nachgezogen. Deutschlands Großhandelspreise per Dezember stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, um 11:00 Uhr geht es mit der europaweiten Industrieproduktion per November weiter. Zeitgleich meldet Italien sein Handelsbilanzsaldo aus November, gefolgt vom europaweiten Handelsbilanzsaldo per November.