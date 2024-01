Widerstand: 16.710 16.840 Unterstützung: 16.550 16.450

Rückblick:

Nach einem positiven Wochenausklang am Freitagnachmittag startete der deutsche Leitindex heute Morgen zunächst mit einem Plus in den Handel und versuchte sich an einem Ausbruch über den Bereich um 16.730 Punkte. Im weiteren Handelsverlauf verlor der Index dann zunächst zeitweise über 100 Punkte vom Tageshoch, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Ausblick:

Die US-Börsen sind heute auf Grund eines Feiertages (Martin Luther King Day) geschlossen. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass sich aus den Bewegungen am Vormittag nachhaltige Trendbewegungen entwickeln werden bis morgen Nachmittag, wenn die US-Börsen wieder öffnen.

Entsprechend wird für die kommenden 24 Stunden eine Seitwärtsbewegung innerhalb der Spanne zwischen 16.600 und 16.750 Punkte präferiert. Innerhalb dieser Spanne ist der Index nur für antizyklisch agierende, sehr kurzfristig orientierte Händler interessant. Erst bei einem Ausbruch nach oben oder unten sind nachhaltigere Trendbewegungen wahrscheinlich.

Quelle: Tradingview

