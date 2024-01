DAX: Schaukelbörse

Der Deutsche Aktienindex DAX hangelt sich einen weiteren Tag innerhalb seiner seit Wochen bestehenden Seitwärtsphase in den nächsten Tag und lässt mit klaren Handelssignalen weiter auf sich warten. Vor dem Hintergrund eines Abschwungs der deutschen Wirtschaft in 2023 eine bislang beachtliche Leistung, sofern der Blick nicht vom Leitindex DAX abweicht.

Wie das Statistische Bundesamt zu Beginn dieser Woche bekannt gab, ist die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 nach vorläufigen Zahlen zurückgegangen. Laut einer ersten Schätzung ging das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zurück.

Der Deutsche Aktienindex DAX hält sich jedoch tapfer in seiner seit Wochen anhaltenden Seitwärtsspanne und notiert um den EMA 50 herum, ohne gleichermaßen konsistente Signale auszusenden.

Diese dürften auf der Unterseite erst unterhalb von 16.448 Punkten aufkreuzen und würden Abschlagsrisiken zurück auf 16.000 Punkte bereithalten. Auf der Oberseite müsste mindestens der Bereich von 17.000 Punkten nachhaltig durchbrochen werden, damit Aufwärtspotenzial an 17.200 und mittelfristig 17.500 Punkte generiert werden kann.

Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen nicht mehr an, daher wird ein kurzer Rückblick auf die heute veröffentlichten Daten gemacht. In Deutschland sind die Großhandelspreise im Dezember auf Monatsbasis um 0,6 Prozent gefallen nach einem Rückgang um 0,2 Prozent im November. Damit sind die Preise zum neunten Mal in Folge gefallen. Die Industrieproduktion der Eurozone ist im November um 0,3 Prozent zurückgegangen. Im Oktober belief sich der Rückgang noch auf 0,7 Prozent.