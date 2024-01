DAX in der Nähe des Eineinhalb-Monats-Tiefs, dazu Tesla, Porsche und Verbio - Marktausblick mit Egmond Haidt

Die Eskalation der geopolitischen Spannungen hat den DAX zuletzt belastet, wohingegen der S&P 500 in der Nähe des Rekordhochs notiert.

📺 YouTube-Kanal abonnieren

Die Eskalation der geopolitischen Spannungen hat den DAX zuletzt belastet, wohingegen der S&P 500 in der Nähe des Rekordhochs notiert. Zudem war der Goldpreis auf einer Berg- und Talfahrt. Die Gründe hierfür wird Finanzspezialist Egmond Haidt in der Sendung ebenso analysieren, wie die neuesten Zahlen und Nachrichten unter anderem zu Tesla, Hertz, Porsche AG, Burberry, Delta Air Lines, Verbio und Tesco. Nun warten Investoren gespannt auf US-Konjunkturdaten, wie die Einzelhandelsumsätze am Mittwoch, sowie die Daten vom Häusermarkt am Freitag. Zudem nimmt die Quartalssaison beim S&P 500 weiter Fahrt auf. Droht bei S&P 500, Nasdaq und DAX eine Kehrtwende nach unten? Und wie geht es weiter bei Euro-Dollar, Öl und Gold?

📈 Alle Realtime-Kurse

🛈 Weitere Infos zur Sendung



🌐 BNP Paribas Zertifikate im Web

Unsere Produkte

► Zertifikate

► Knockouts

► Optionsscheine

► Faktor Zertifikate

📱Realtimekurse und Produkte in der App

► iOS

► Android

🧾 Wichtige rechtliche Hinweise Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 16.01.2024 18.00 Uhr

Grundsätze zur Weitergabe von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen sowie Informationen über eigene Interessen und Interessenkonflikte

Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers