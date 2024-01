PALO ALTO NETWORKS - Rekordhoch – die Zweite!

Einer unserer Lieblingsansätze verknüpft das Konzept der Relativen Stärke nach Levy zusätzlich mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors. Beide Kriterien signalisieren derzeit „grünes Licht“ für die Palo Alto-Aktie. Charttechnisch startet das Jahr ebenfalls mit einem echten Knalleffekt: So gelang in der abgelaufenen Woche erneut ein neues Verlaufshoch, was derzeit gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch (330,40 USD) ist. Damit kann die jüngste Kursentwicklung zudem als seitliche Schiebezone interpretiert werden, woraus sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 40 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 360 USD ergibt. Weitere Konsolidierungsformationen sowie die Folge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte untermauern den Basisaufwärtstrend des Technologietitels. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Während das bisherige Jahrestief bei 281,84 USD eine erste Unterstützung darstellt, gilt es unter strategischen Aspekten, die Kombination aus den alten Ausbruchsmarken bei rund 250 USD und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 244,83 USD) nicht mehr zu unterschreiten.

PALO ALTO NETWORKS (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.