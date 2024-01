EQS-News: IBU-tec kündigt Informationen zum neuen LFP-Batteriematerial IBUvolt 402 und zur Weiterentwicklung im Batteriebereich für den 29. Januar 2024 an

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

IBU-tec kündigt Informationen zum neuen LFP-Batteriematerial IBUvolt 402 und zur Weiterentwicklung im Batteriebereich für den 29. Januar 2024 an



17.01.2024 / 11:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News IBU-tec kündigt Informationen zum neuen LFP-Batteriematerial IBUvolt 402 und zur Weiterentwicklung im Batteriebereich für den 29. Januar 2024 an Weimar, 17. Januar 2024 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) wird anlässlich des Starts der Produktvermarktung am 29. Januar 2024 über das neue LFP-Batteriematerial IBUvolt 402 informieren. Der Vorstand wird im Rahmen einer Videoansprache und mittels einer Unternehmensmeldung die Einsatzmöglichkeiten und Marktpotenziale von IBUvolt 402 vorstellen. IBU-tec erwartet nachhaltige Wachstumsimpulse durch das neue Produkt und entwickelt sein Angebot bei LFP-Batteriematerialien damit besonders mit Blick auf Nassbeschichtung (NMP-Beschichtung) von Batterieelektroden, vor allem für Automobilanwendungen, strategisch weiter. Entsprechend wird IBU-tec an diesem Termin unter anderem umfassend auch über weitere Marktpotenziale und -entwicklungen im Batteriebereich berichten. Die Videoansprache wird auf www.ibu-tec.de für interessierte Kapitalmarktteilnehmer abrufbar sein. Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de

17.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com