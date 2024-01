Direkt zum Video auf YouTube

Der große Ausverkauf an den Aktienmärkten bleibt bislang aus. Aktuell liegt eine saubere Konsolidierung vor, wie es saisonal in einem Wahljahr zu erwarten ist. Verbesserungen am Horizont der Chip-Branche zeichnen sich ab, zumindest wenn man auf die Zahlen von Taiwan Semiconductor schaut.

Auch Intel kann davon profitieren. KATEK-Aktionäre freuen sich heute über eine Übernahme durch Kontron. Der Kurs reagiert entsprechend. Wenig Freude kommt allerdings bei Plug-Power-Aktionären auf. Warum, das erklärt Martin Goersch in der Sendung.