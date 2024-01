DAX weiter ohne Signale

Wie erwartet hat der Deutsche Aktienindex DAX seine Aufwärtsbewegung im heutigen Handelsverlauf weiter fortgesetzt und konnte in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts vordringen. Übergeordnet verharrt das Barometer aber fortlaufend in seinem seit Mitte Dezember bestehenden Abwärtstrend und lässt mit Signalen weiter auf sich warten.

Die Rahmenbedingungen für ein Kaufsignal haben sich unterdessen nicht geändert, erst oberhalb von 16.780 Punkten wird ein Angriff auf die obere Trendkanalbegrenzung erwartet, oberhalb von 17.000 Punkten würden Anstiegschancen an 17.200 Punkte entstehen. Auf der Unterseite bleibt das Barometer unterhalb von 16.400 Punkten anfällig für Rücksetzer auf 16.290 und darunter glatt 16.000 Punkte. Dies ist vorläufig auch weiter die favorisierte Marschroute für das Barometer.

An der Datenfront geht es ab 16:00 Uhr mit dem Konsumklima der Uni Michigan per Januar (vorläufig) weiter, zeitgleich werden Zahlen zum Verkauf bestehender Häuser aus Dezember (annualisiert) durchgegeben. Um 21:30 Uhr folgt der wöchentliche Commitments of Traders (COT) Report, die letzte planmäßige Nachricht steht genau zur Schlussglocke mit den Nettokapitalzuflüssen aus November auf der Agenda.