Siltronic: Aufwärtstrend scheint intakt!

Die Nachrichtenlage rund um Siltronic ist gemischt. Als positiv zu betrachten ist der neuerliche Aufstieg des Wafer-Produzenten in den MDax. Eher eine Belastung für den Kurs könnte in Zukunft der geplante Ausstieg seitens des Mitbewerbers GlobalWafers sein. Vor zwei Jahren war GlobalWafers mit einer 4,35 Milliarden Euro schweren Übernahmeofferte für die kleinere Siltronic am Widerstand der Bundesregierung gescheitert. Im Zuge der Bemühungen hatten die Taiwaner 13,7 Prozent an Siltronic zusammengekauft und waren auf den 4,1 Millionen Aktien sitzen geblieben. Diese sind derzeit gut 38 Prozent weniger wert als die 145 Euro, die GlobalWafers damals geboten hatte. Nun nimmt GlobalWafers einen Anlauf, einen Großteil der Aktien über das Vehikel einer Wandelanleihe zu Geld zu machen.

Zum Chart

Die Privatbank Berenberg hat am vergangenen Freitag die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Aktien von Siltronic böten eine attraktive Möglichkeit, auf einen möglichen Aufschwung des breiteren Chipmarktes in diesem Jahr zu setzen. Der Bereich um den Wert von 110 Euro könnte vom Aktienkurs von Siltronic angesteuert werden, nachdem sich die Ausübung der Wandelanleihe erst bei 111,34 Euro auszahlt. Dies ergäbe ein ungehebeltes Kurspotenzial von rund 22 Prozent. Im übergeordneten Bild war das Platzen der Übernahme von Siltronic durch den taiwantaiwanesischen Hersteller GlobalWafers auch der Beginn einer Abwärtssequenz. Diese erstreckte sich zeitlich vom 18. Januar 2022 bis 4. November 2022. In der Spitze gab der Kurs rund 63 Prozent nach und machte Siltronic zu einem „Turnaround“ Kandidaten. Nach dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 51,65 Euro hat die Notierung wieder rund 75 Prozent auf aktuell 90,20 Euro zulegen können. Auch wenn der Ausstieg von GlobalWafers und Wacker Chemie wie ein Damoklesschwert über dem Aktienkurs baumelt, liegen die 110 Euro noch in Reichweite.