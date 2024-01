DAX: Käufer bleiben in ihrer Deckung

Trotz positiver Impulse aus Asien und eines deutlich festeren Starts in den Dienstagshandel schlug die Stimmung relativ schnell um, der DAX fiel in die Verlustzone und unter den gestrigen Schlussstand zurück. Der bislang erfolglose Ausbruch über eine innere Trendlinie belastet zudem zusätzlich die Stimmung und könnte sich noch in neuerlichen Wochentiefs manifestieren.

Angesichts der weiter laufenden Konsolidierungsphase zwischen 16.400 und 16.780 Punkten ist ein weiteres Abrutschen des heimischen Leitbarometers nicht weiter schlimm, potenzielle Ziele lassen sich bei 16.528 und 16.400 Punkten ableiten.

Auf der Oberseite müsste mindestens ein Ausbruch über 17.000 Punkte gelingen, damit Ziele bei 17.200 und 17.500 Punkten aktiviert werden können. Anzeichen für eines dieser beiden Szenarien gibt es derzeit keine.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen heute ab 16:00 Uhr mit dem Richmond Fed Manufacturing Index und dem europaweiten Verbrauchervertrauen (vorläufig) per Januar. Um 22:30 Uhr werden noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände der USA durchgegeben. Ansonsten fokussiert sich der Markt auf die laufende Bilanzsaison, unter anderem öffnen heute 3M, Johnson & Johnson, Halliburton, Procter & Gamble, Lockheed Martin sowie Netflix ihre Bücher für Investoren.