DAX: Wirtschaftsdaten immer schlechter

Einen kräftigen Aufschwung der Weltwirtschaft erwarten Experten für 2024 nicht mehr, zu der schwachen Auslandsnachfrage gesellt sich nun wieder eine schlechtere Stimmung der Verbraucher in der Eurozone dazu. Dem Deutschen Aktienindex DAX hat dies am Dienstag den Boden unter den Füßen weggezogen.

Nach einem anfänglich robusten Start in den Handelstag verlor der DAX intraday kontinuierlich an Wert und fiel in seinen untergeordneten Abwärtstrend sowie in die Nähe des 50-Tage-Durchschnitts zurück. Aber auch in den USA haben sich über den Tag überwiegend negative Vorzeichen durchgesetzt.

Ein Blick zurück auf das heimische Leitbarometer zeigt den Index übergeordnet immer noch in seiner seit Mitte Dezember bestehenden Schiebephase zwischen 16.400 und 16.780 Punkten, die noch aktueller Auswertung als neutral zu bewerten ist.

Ein Ausbruch über 17.000 Zähler könnte Aufwärtspotenzial an 17.200/17.500 Punkte freisetzen, ein Kursrutsch unter 16.370 Punkte würde dagegen für Abwärtsrisiken in Richtung 16.290 und darunter glatt 16.000 Punkte sprechen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus Dezember (saisonbereinigt) sowie dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Januar (vorläufig) vorgelegt. Zwischen 8:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Frankreich, Deutschland und die EWU mit ihren Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe sowie Dienstleistungssektor per Januar (vorläufig) nach. Um 13:00 Uhr stehen MBA-Hypothekenanträge aus der Vorwoche der US-Amerikaner auf der Agenda.