EQS-Adhoc: PIERER Mobility: 2023 – Starkes Jahr im Motorradbereich – Restrukturierung im Fahrradbereich im Laufen

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PIERER Mobility: 2023 – Starkes Jahr im Motorradbereich – Restrukturierung im Fahrradbereich im Laufen



29.01.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Wels, 29. Jänner 2024

PIERER Mobility: 2023 – Starkes Jahr im Motorradbereich – Restrukturierung im Fahrradbereich im Laufen

Neuerlicher Rekordumsatz: EUR 2,661 Mio. (+9%)

EBIT: EUR 160 Mio. (Vorjahr: EUR 235 Mio.)

EBIT-Marge 6%: Negativ beeinträchtigt durch Fahrradrestrukturierung

Ausblick 2024: Erhöhung der Rentabilität und Stärkung des Kerngeschäfts

Vorläufige Finanzkennzahlen für Geschäftsjahr 2023

Starkes Jahr im Motorradbereich – Restrukturierung im Fahrradbereich begonnen

Die PIERER Mobility-Gruppe steigerte im Geschäftsjahr 2023 trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und einem Umbruch in der Fahrradindustrie den Konzernumsatz um rund 9 % auf einen neuen Rekordwert von EUR 2.661 Mio. (Vorjahr: € 2.437 Mio.).

Das vorläufige operative Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich um rund 32 % auf EUR 160 Mio. (Vorjahr: EUR 235 Mio.), was einer EBIT-Marge von 6,0 % entspricht. Im Motorradsegment beläuft sich die EBIT-Marge bei rund 9%, welches innerhalb der ursprünglich geplanten Bandbreite von 8-10% liegt. Demgegenüber hat die eingeleitete Neuausrichtung des Fahrradbereiches das Ergebnis deutlich belastet. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit EUR 324 Mio. um rund 15% unter dem Vorjahreswert was einer EBITDA-Marge von 12,2 % entspricht.

Im Motoradbereich sind die Kosten für die Lagerbestände der Händler trotz guter Nachfrage durch deutlich erhöhte Zinsen stark angestiegen. Dies führte dazu, dass zur Stärkung der Händlerstruktur verlängerte Zahlungsziele und höhere Rabatte an die Händler gewährt werden mussten. Auf Grund der ausreichend vorhandenen Liquiditätsreserven konnte die PIERER Mobility AG neben ihren Händlern auch die Lieferanten entsprechend unterstützen, um auch deren finanzielle Situation zu stabilisieren und die durch das gestiegene Zinsniveau deutlich erhöhten Belastungen zu dämpfen. Die damit einhergehende negative Auswirkung auf den Free Cash-Flow, der sich im Jahr 2023 auf EUR -411 Mio. beläuft (Vorjahr: EUR -3 Mio.), wurde dadurch bewusst in Kauf genommen. Zudem lag das Investitionsniveau im Geschäftsjahr 2023 unverändert auf hohem Niveau (EUR 284 Mio., +6%). Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen in Serienentwicklungsprojekte einschließlich Werkzeuge in Höhe von EUR 195 Mio. (+21%) getätigt.

Im Geschäftsjahr 2023 hat die PIERER Mobility-Gruppe ihren Mitarbeiterstand um 96 auf insgesamt 6.184 Mitarbeiter erhöht. Davon sind rund 220 Lehrlinge in der Lehrwerkstatt am Standort Mattighofen beschäftigt. Im Bereich Forschung & Entwicklung sind ca. 1.300 Mitarbeiter tätig; dies entspricht einem Anteil von rund 21% der Gesamtbelegschaft.

Steigerung der Marktanteile in den wichtigsten Motorradmärkten – Absatz Motorräder: 381.555 (+2%)

Mit 280.206 verkauften KTM Motorrädern, 67.462 verkauften HUSQVARNA Motorrädern und 29.532 verkauften GASGAS Motorrädern im Geschäftsjahr 2023 zusätzlich der abgesetzten Motorräder von MV Agusta (1.852) und CFMoto (2.503) konnte ein Absatz von 381.555 Motorrädern (2022: 375.492 Stück) erzielt werden. Der Motorradbereich erreichte somit ein Absatzplus von 2%. In den Vertriebsregionen von Europa lag der Absatz bei rund 140.000 Motorrädern (+15 %) und rund zwei Drittel der Motorräder (rd. 240.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas abgesetzt. Trotz eines leichten Absatzrückgangs in Nordamerika schaffte es die dortige Niederlassung dennoch zum zweiten Mal in Folge mehr als 100,000 Motorräder abzusetzen. Während sich der Absatz in Südamerika (-26%) und Asien (-27%) im abgelaufenen Geschäftsjahr rückläufig zeigte, konnte der Absatz in Australien mit rund 19.700 abgesetzten Motorrädern leicht (+1%) über das Vorjahresniveau gehoben werden.

Entgegen den globalen wirtschaftlichen schwierigen Rahmenbedingungen ist die Nachfrage in den Kernmärkten Europa mit +11% (~ 820.000 neu zugelassene Motorräder) sehr stark und in Nordamerika (USA & Kanada) mit +4% (485,000 Motorräder) ebenfalls auch deutlich positiv gestiegen. Der Marktanteil aller drei Marken (KTM, Husqvarna, GASGAS) liegt somit im Jahr 2023 in Europa bei rund 10,6% bzw. bei 12,6 % in Nordamerika. Leicht rückgängig ist der australische (inklusive Neuseeland) Motorradmarkt mit einem 3%-igen Rückgang auf 67.000 neu registrierte Motorräder. Dennoch gelang in diesem Markt ein Anstieg des Marktanteiles der drei Marken gesamt auf 21%. Der relevante indische Motorradmarkt befindet sich hingegen wie im Vorjahr deutlich im Aufschwung (+22%). Bajaj setzte in Indien knapp 66.000 KTM und Husqvarna Motorräder ab, resultierend in einem Marktanteil von 5,3%.

Absatz Fahrräder: 157.358 (+33%) – Lagerbereinigung verzerrt Absatzsteigerung

Aufgrund der weltweiten Überbestände im Fahrradbereich war auch die PIERER Mobility-Gruppe mit stark gefallenen Marktpreisen konfrontiert. Das Absatzwachstum in diesem Segment mit den Marken HUSQVARNA, R RAYMON, GASGAS und FELT von mehr als 30% war geprägt von Lagerbestandsbereinigungen und der Abgabe der Marke R Raymon. Im Geschäftsjahr 2023 wurden 157.358 Fahrräder (Vorjahr: 118.465) verkauft, davon 100.640 E-Bicycles (Vorjahr: 74.479). Im Fahrradbereich stellt die DACH-Region nach wie vor den größten Absatzmarkt mit rund 60% dar. Der Absatzanteil in der Fahrrad-Division in Nordamerika lag in 2023 bei 10%.

Im Spitzenfeld der Branche beim ESG-Risiko-Rating

Im Januar 2024 erhielt die PIERER Mobility AG das Update von ihrer ESG-Risikobewertung durch Sustainalytics. Das Unternehmen wurde mit einem geringen Risiko für wesentliche finanzielle Auswirkungen von ESG-Faktoren (Wert: 10,0) eingestuft. Mit diesem ESG-Risiko-Rating erreichte das Unternehmen somit den 1. Platz in der von Sustainalytics bewerteten Automobilbranche. Darüber hinaus wurde die PIERER Mobility AG von Sustainalytics im Jahr 2024 erneut als „ESG Regional Top Rated“ und „ESG Industry Top Rated“ Unternehmen ausgezeichnet.

Ausblick 2024: Erhöhung der Rentabilität und Stärkung des Kerngeschäfts

Die PIERER Mobility AG legt den Fokus im Geschäftsjahr 2024 auf die Stärkung des Kerngeschäfts «Powered-Two-Wheelers (Motorräder und E-Bicycles)» mit den Marken KTM, Husqvarna, GASGAS sowie MV Agusta. Um die Rentabilität der Gruppe zu sichern, führt das Management im laufenden Konsolidierungsjahr Kostenreduktionsmaßnahmen im zweistelligen Millionenbereich durch. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird dabei auf die Straffung der Produktentwicklungszyklen und einer klaren Ausrichtung der Produktprogramme gelegt.

Im Motorradsegment werden Teile der Produktion für einzelne Modelle der Mittelklasse und bestimmte F&E-Aktivitäten zum strategischen Partner Bajaj Auto, Indien sowie zu CFMOTO, China verlagert. Das betrifft Produkte (Straßenmotorräder) in sehr preis- und wettbewerbsintensiven Märkten. Die bisher bei Bajaj produzierte Modellpalette (zwischen 125 und 390 Kubikzentimeter) wird erweitert. Beim chinesischen Partner CFMOTO werden Straßenmotorräder zwischen 790 und 950 Kubikzentimeter assembliert. Dadurch sollen unter anderem Kostenvorteile in diesen Regionen genutzt sowie Entwicklungs- und Industrialisierungsprozesse beschleunigt werden.

Begleitet werden diese Maßnahmen unter anderem durch die Reduktion der Mitarbeiteranzahl um bis zu 300 Arbeitsplätze in Mattighofen und Munderfing, insbesondere durch die Herausnahme von Leiharbeitern sowie durch Mitarbeiter, die über natürliche Fluktuation das Unternehmen verlassen.

Vor dem Hintergrund der weltweit schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 einen nahezu gleichbleibenden Umsatz und eine EBIT-Marge von 5% – 7%.

Vorläufige Kennzahlen 2023 der PIERER Mobility-Gruppe (konsolidiert)

BEDEUTSAMSTE FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN: Ertragskennzahlen 2022 2023 Vdg. Umsatz EURm 2.437,2 2.661,2 9,2% EBITDA EURm 381,1 323,5 -15,1% EBITDA-Marge 15,6% 12,2% EBIT EURm 235,3 160,0 -32,0% EBIT-Marge 9,7% 6,0% WEITERE FINANZIELLE KENNZAHLEN: Ertrags- und Kapitalflusskennzahl 2022 2023 Vdg. Ergebnis vor Steuern (EBT) EURm 215,9 92,1 -57,3% Free Cash-Flow EURm -2,8 -411,1 <100% Bilanzkennzahlen 2022 2023 Vdg. Bilanzsumme EURm 2.550,6 2.953,3 15,8% Eigenkapital EURm 914,4 909,2 -0,6% Eigenkapitalquote 35,8% 30,8% Nettoverschuldung EURm 256,5 775,9 >100% Gearing 28,0% 85,3% Sonstige 2022 2023 Vdg. Investitionen1) EURm 267,5 284,0 6,2% Anzahl Mitarbeiter Headcount 6.088 6.184 1,6%

1) exklusive Leasingzugänge (IFRS 16) in Höhe von EURm 32,5

Der Jahresfinanzbericht sowie der Nachhaltigkeitsbericht über das Geschäftsjahr 2023 werden am 27. März 2024 veröffentlicht und auf der Website der Gesellschaft www.pierermobility.com unter folgenden Links abrufbar sein:

https://www.pierermobility.com/investor-relations/publikationen

https://www.pierermobility.com/nachhaltigkeit/publikationen

Über die Gruppe

Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS, Husqvarna und MV Agusta Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna und GASGAS E-Bicycles wird das Zweiradsortiment komplementiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Melinda Busáné Bellér

Tel.: +43 (0) 1 533 1 433 – 70

Email: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz) 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI