Palo Alto Networks: Cybersicherheit immer wichtiger!

Die aktuellen geopolitischen Spannungen führen auch im Cyberspace zu steigenden Bedrohungen. Sowohl Verteidiger wie Palo Alto Networks (PANW) als auch Angreifer wie beispielsweise russische Hacker nutzen generativer KI-Systeme, um ihre Ziele zu erreichen. Die Bedrohungen steigen, was PANW in die Karten spielt. Das US-Unternehmen ist weltweit die Nummer eins für Cybersicherheitslösungen. PANW ist in den letzten 12 Monaten um 176 Prozent gestiegen, verglichen mit 50 Prozent Wachstum des Nasdaq 100 Index. Morgan Stanley erhöht sein Kursziel von 304 auf 375 US-Dollar, während Citigroup sein Kursziel von 280 auf 335 US-Dollar anhebt. Morgan Stanley nennt PANW in seiner bullishen Sektor-Notiz als "Top Pick".

Zum Chart

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs von PANW seit dem Börsengang im Jahre 2012 eine Aufwärtssequenz ausgebildet, die in dieser Periode drei Mal eine längere Seitwärtskonsolidierung verzeichnet hat. Die letzte Seitwärtskonsolidierung erstreckte sich von Ende März 2022 bis Anfang Januar 2023. Der Januar 2023 war auch der Beginn eines Aufwärtstrends, der aktuell immer noch intakt erscheint. Nachdem der Kurs an der oberen Begrenzung des Trendkanals notiert, muss in den folgenden Handelstagen mit einer Minikonsolidierung gerechnet werden. Dieser Rückgang könnte bis in den Bereich zwischen 259,62 US-Dollar und 282,82 US-Dollar erfolgen. Generell liegt aber der Vorteil bei einem mehrwöchigen Betrachtungszeitraum in einer Long-Strategie. Bei der Betrachtung durch die Kennzahlenbrille hat PANW schon im Geschäftsjahr 2022/23 den Break-even geschafft und plant bis in das Geschäftsjahr 2025/26 mit einer Gewinnsteigerung von 221 Prozent. Dabei sinkt das erwartete KGV von 230,38 auf 83,41. Auf dem ersten Blick erscheint das erwartete KGV als zu hoch, es gilt aber zu bedenken, dass das Marktsegment Cybersicherheit stark wächst.