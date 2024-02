Kursgewinne an der Wall Street und starke Zahlen zweier US-Technologieriesen könnten den Dax am Freitag zumindest in die Nähe des Rekordhochs bei 17.003 Punkten führen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,7 Prozent auf 16.978 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dax damit ein Gewinn von 0,1 Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen mit einem Anstieg von 0,6 Prozent erwartet.

Gute Vorgaben von der Wall Street

Gute Vorgaben aus New York stützten am Morgen teilweise auch die asiatischen Börsen, wo Technologiewerte auch eine große Rolle spielen. Am Vorabend hatten nach US-Börsenschluss mit Amazon und Meta zumindest die starken Zahlen zweier Technologie-Riesen für Kurssprünge gesorgt, was die Stimmung an der Nasdaq-Börse am Freitag hochhalten und zu einem weiteren Rekordhoch führen dürfte. Nur nach den Quartalszahlen von Apple war die erste Reaktion verhalten.

Laut der Commerzbank findet aktuell eine Erholung risikoreicherer Anlagen statt, die zuletzt etwas zurückgefallen waren - mit nun wieder steigenden Kursen vor allem im Technologiebereich. Gespannt werde auf die nächsten Arbeitsmarktdaten aus den USA gewartet, die am Nachmittag anstehen. Sie sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed und dürften mit darüber entscheiden, wann die erhofften Zinssenkungen denkbar werden und wohin die Marktzinsen tendieren.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten sollten die Aktien von Eon im Blickpunkt stehen. Der Energieversorger übertraf mit seinen Jahreszahlen die eigenen Ziele und mit dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn die Markterwartungen. UBS-Analystin Wanda Serwinowska wertete die Eckdaten in einer ersten Reaktion als neutral für die Aktien. Wichtiger seien der im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Zahlen im März erwartete Geschäftsausblick auf 2024 sowie der Geschäftsplan bis 2028. Die Eon-Papiere gewannen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag 1,8 Prozent.

Der Autobauer Mercedes-Benz erzielte im abgelaufenen Jahr im Industriegeschäft einen unerwartet hohen freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) von 11,3 Milliarden Euro. Die Entwicklung sei unter anderem auf ein geringeres Betriebskapital zurückzuführen, hieß es von den Stuttgartern. Die Anleger zeigten sich verhalten erfreut. Der Aktienkurs von Mercedes-Benz legte auf Tradegate um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Die Anteilsscheine von SAP verteuerten sich auf Tradegate um 1,0 Prozent. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Titel des Softwarekonzerns von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 190 Euro angehoben. Analyst Charles Brennan sieht bei den Walldorfern nun eine höhere Wachstumsdynamik auf dem Niveau führender US-Konkurrenten und bei der Bewertung kurzfristig keine Obergrenze mehr.

Kursgewinne an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre Vortagesverluste wettgemacht. Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag schloss der Dow Jones sogar erstmals in seiner rund 140-jährigen Geschichte über 38.500 Punkten. Der Schreck über wohl auch im März noch unverändert hohe Leitzinsen wurde erst einmal verdaut. Die Gewinne an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen wurden zum einen von wieder stark laufenden Technologie-Aktien beflügelt.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Stimmung an den US-Märkten sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.158 +0,41 Prozent Hang Seng 15.564 -0,01 Prozent CSI 300 3.187 -0,94 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Verändernung Bund-Future 135,73 -0,14 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,1555 -3,69 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,884 +0,62 Prozent

Devisen: Euro steigt in Richtung 1,09 US-Dollar - US-Arbeitsmarkt im Blick

Zum Wochenausklang richten sich die Blicke am Devisenmarkt auf die USA. Dort veröffentlicht am Nachmittag die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Entwicklung hat großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed: Je robuster sich Beschäftigung und Löhne entwickeln, desto eher dürfte die Fed mit einer Lockerung ihrer straffen Geldpolitik noch abwarten.

In dieser Woche hatte Fed-Chef Jerome Powell gesagt, für eine erste Zinssenkung benötige man mehr Zuversicht, dass die sehr hohe Inflation nachhaltig zurückgehe. Der Arbeitsmarkt wirkt über die Beschäftigung und die Lohnentwicklung auf die allgemeine Teuerung.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0880 +0,08 Prozent USD / JPY 146,37 +0,03 Prozent EUR / JPY 159,26 +0,11 Prozent

Ölpreise legen leicht zu - Verluste auf Wochensicht

Im Wochenverlauf zeichnen sich dagegen deutliche Verluste ab. Ein wesentlicher Grund ist das hohe Angebot außerhalb des Ölkartells Opec. Lager- und Produktionsdaten aus den USA hatten in dieser Woche das Bild bestätigt. Hinzu kommt eine schwächelnde Nachfrage wegen der vielerorts kraftlosen Konjunktur.

Ein erheblicher Risikofaktor bleibt die Lage im Nahen Osten. Der Gaza-Krieg, die Angriffe von Huthi-Milizen auf Schiffe im Roten Meer sowie die Spannungen zwischen den USA und Iran unterstützen die Ölpreise. Im Hintergrund laufen allerdings diplomatische Bemühungen um eine Freilassung israelischer Geiseln, die nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg Fortschritte machen. Dies hat die Risikoaufschläge am Rohölmarkt zuletzt etwas sinken lassen.

Sorte Preis Veränderung Brent 78,93 USD +0,23 USD WTI 74,01 +0,19 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 13,50 (13,00) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 47,00 (51,70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 29 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 105 (93) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 19,50 (18,30) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT SAP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 190 (135) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 14,50 (14,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 227 (230) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT ZALANDO AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 26 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 37 (44) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR ADIDAS AUF 180 (184) EUR - 'HALTEN'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 260 (240) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 44,00 (45,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCK & CO AUF 140 (136) USD - 'BUY'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR MERCK & CO AUF 148 (135) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR META AUF 550 (455) USD - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 215 (180) USD - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR META AUF 565 (400) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT EASYJET AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 700 (450) PENCE

- BARCLAYS HEBT WIZZ AIR AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERW.) - ZIEL 2200 (1750) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 800 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 250 (260) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 10,50 (9,60) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 510 (530) PENCE - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 77 (82) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/JEFFERIES HEBT WISE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1024 (717) PENCE

Termine Unternehmen

07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

07:00 NLD: TomTom, Jahreszahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

08:00 DEU: Hawesko, Jahreszahlen

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung

10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Dezember und Gesamtjahr 2023

12:00 USA: Chevron, Q4-Zahlen

12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

13:00 DEU: Schaeffler, außerordentliche Hauptversammlung und gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2024

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/24

10:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/23 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM

Redaktion onvista/dpa-AFX