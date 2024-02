EQS-Adhoc: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: BHB beabsichtigt Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der HBI Immobilien GmbH, dem Erwerber von Anteilen an der Gesellschaft und acht Gastronomieobjekten

EQS-Ad-hoc: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

02.02.2024 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Manchinger Strasse 95, 85053 Ingolstadt (ISIN DE000A1CRQD6 / WKN A1CRQD) Segment m:access Münchener Börse BHB Brauholding Bayern-Mitte AG beabsichtigt Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der HBI Immobilien GmbH, dem Erwerber von Anteilen an der Gesellschaft und acht Gastronomieobjekten Ingolstadt, 2. Februar 2024 Der Vorstand der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (BHB) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, sich an der HBI Immobilien GmbH (HBI), Ingolstadt, mit einer Minderheitsbeteiligung von 35% zu beteiligen, durch eine Erhöhung des Stammkapitals der HBI Immobilien GmbH. Die HBI ist der Erwerber von acht Brauereigasthof-Immobilien, die von der Tochtergesellschaft der BHB, der Herrnbräu GmbH, bewirtschaftet werden. Ebenso ist die HBI der Erwerber von 34,2 % der Aktien an der BHB. Ziel der Geschäftstätigkeit der HBI ist es, das Geschäftsmodell der BHB nachhaltig zu unterstützen. Die beschlossene Beteiligung soll kurzfristig umgesetzt werden. Die Gesamtinvestitionssumme für die Beteiligung der BHB an der HBI beträgt 2.800.000,00 EUR. Die Beteiligung dient der nachhaltigen Stärkung der regionalen Präsenz der BHB und der Aktionärsbasis. Unternehmensprofil Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 beträgt 77,1 %, zum 30.06.2023 beträgt sie 77,4 % und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft. Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst 10 Weißbier-, 30 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 16 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität. Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de Kontakt : Franz Katzenbogen Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 205 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de Gerhard Bonschab Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 201 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de



