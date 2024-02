Direkt zum Video auf YouTube

Ruhig aber bestimmt startet der Dax in den saisonal eher schwach zu erwartenden Februar. Dabei ist nicht bei allen Werten Ruhe angesagt. Aktien von Delivery Hero erleben heute eine wahre Achterbahnfahrt, nachdem das Unternehmen überraschend vorläufige Zahlen veröffentlicht hat. Was diese zeigen und was das für die Aktie bedeutet, dazu nimmt Martin heute in der Sendung Stellung.

Außerdem standen die Öl-Riesen Chevron und ExxonMobil am Freitag mit ihren Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Martin wirft einen Blick auf die Zahlen und die Aktienkurs-Verläufe.