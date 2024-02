DAX: Weiter in der Warteschleife

Der Deutsche Aktienindex DAX startete zwar fester in den Dienstagshandel, musste aber in der ersten Tageshälfte seine Tagesgewinne wieder abgeben und fiel auf den gestrigen Schlussstand zurück. Aussagekräftige Signale lassen sich unter diesen Umständen nicht ableiten, noch immer trauen sich Investoren nicht an die Rekordhochs von 17.000 Punkten heran.

Solange die etwas kleinere Schiebephase zwischen dem 50-Tage-Durchschnitt und dem Rekordhoch von 17.000 Punkten nicht aufgelöst wird, dürfte es auf Sicht der nächsten Stunden auch keine Signale geben. Erst oberhalb von 17.000 Punkten auf Wochenschlusskursbasis wird ein Folgeanstieg des heimischen Leitbarometers an 17.200 und mittelfristig 17.500 Punkte erwartet. Ob dies vor dem Hintergrund der desolaten Wirtschaftsdaten aus Deutschland gelingt, bleibt fraglich.

Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 16.875 Punkten Abschlagspotenzial auf 16.780 und darunter 16.528 Punkte auslösen. Ein erweitertes Korrekturziel könnte für das Barometer sogar bei 16.290 Punkte liegen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 16:00 Uhr mit dem RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen per Februar an, gefolgt von der letzten Nachricht des Tages um 22:30 Uhr mit den API-Rohöllagerbeständen der USA.