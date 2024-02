Bitcoin: Gold, Geld oder Gülle? Mit Roman Reher aka @Blocktrainer

https://www.blocktrainer.de/goldstandard-vs-fiatgeld/

https://www.blocktrainer.de/ebea-das-europaeische-gegenstueck-zum-bitcoin-mining-council/



In diesem Video tauschen Roman (bekannt als Blocktrainer) und Richy Gedanken zu einer Vielzahl von Themen rund um Bitcoin und Kryptowährungen aus. Sie beleuchten die Bedeutung von Spot-ETFs für den Bitcoin-Markt, den Einfluss von Ereignissen wie dem Bitcoin-Halving auf den Preis sowie die Rolle von Bitcoin in der US-amerikanischen Wirtschaft und die potenziellen Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen auf die Innovation. Außerdem widmen sie sich dem Thema Bitcoin-Mining, der Energieeffizienz und dem Potenzial zur Nutzung überschüssiger Energie. Sie vergleichen die Eigenschaften von Bitcoin und Gold, diskutieren dessen Funktion als Wertspeicher im digitalen Zeitalter und erörtern die Möglichkeit, Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden, insbesondere im Kontext von Ländern wie El Salvador. Zum Abschluss werfen sie einen Blick auf die Zukunft von Bitcoin im Vergleich zu Fiat-Geld und erörtern Potenziale für Innovation und wirtschaftliches Wachstum.



00:00 ► Begrüßung

08:18 ► Krypto Einschränkungsvorschläge CDU/CSU

14:33 ► Gülle

30:39 ► Gold

36:35 ► Geld

48:33 ► Proof of Hair

50:23 ► Verabschiedung



