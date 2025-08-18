Werbung ausblenden
Kryptowährung

Bitcoin-Kurs rückt weiter vom Rekordhoch vergangener Woche ab

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Bitcoin und Dollar-Noten sind zu sehen
Quelle: Adobe.com/Maha Heang 245789

(dpa-AFX) - Der Bitcoin hat zum Start in die Woche erneut nachgegeben und sich damit weiter von seinem am vergangenen Donnerstag erreichten Rekordhoch entfernt. Am Montagmorgen kostete die älteste und bekannteste Digitalwährung 115.400 Dollar und damit rund 2.000 Dollar weniger als am Ende vergangener Woche.

Kolumne von Alexander Mayer
Die Stunde von Ethereum hat geschlagen16.08.2025 · 08:30 Uhr · decentralist.de
Die Stunde von Ethereum hat geschlagen

Am Donnerstag war der Bitcoin erstmals über die Marke von 124.000 Dollar geklettert und bis auf 124.517 Dollar gestiegen, bevor es dann wieder Stück für Stück nach unten ging.

Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum neuen US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 70 Prozent.

Im Herbst 2022 hatte der Bitcoin noch rund 15.000 Dollar gekostet - seitdem hat sich der Bitcoin damit fast verachtfacht. Vor zehn Jahren lag der Kurs lediglich bei etwas mehr als 200 Dollar./zb/stk

