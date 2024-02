Widerstand: 17.048 17.100 Unterstützung: 16.970 16.980

Rückblick:

Nach einem sehr schwachen Vormittag meldeten sich die Käufer gestern Nachmittag eindrucksvoll zurück und schickten den Index in der zweiten Handelshälfte auf ein neues Allzeithoch im Bereich um 17.050 Punkte.

Heute Vormittag wird diese Bewegung zunächst konsolidiert und der Index setzt in die Zone um 17.000 Punkte zurück.

Ausblick:

So lange dies Konsolidierung des gestrigen Rallyschubs oberhalb von 16.970/80 Punkten stattfindet, behalten die Käufer aus charttechnischer Sicht das bessere Blatt, was eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 17.050 bis 17.100 Punkte anbelangt.

Erst ein Stundenschlusskurs südlich von 16.970/80 Punkten würde den gestrigen Ausbruch nach oben als Fehlausbruch entlarven. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands weiter aufwärts.

Quelle: Tradingview

