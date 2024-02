Nikkei 225: Urlaubszeit

Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat seit Auflösung seiner Schiebephase im Frühjahr 2023 in der Spitze 30 Prozent an Wert zugewonnen und sich dabei in den markanten Widerstandsbereich um das 200 % Fibonacci-Retracement aufwärts begeben. Genau an dieser Stelle zeigt sich zunehmender Widerstand von Käufern, was den Index demnächst in eine gesunde Konsolidierung schicken könnte. Auf jeden Fall verdichten sich die Hinweise auf ein kurzzeitiges Topping-Muster.

Aus charttechnischer Sicht werden Verkaufssignale mit einem Ziel bei 33.772 Punkten erst unterhalb von 35.634 Punkten aktiviert, ein weiteres Ziel darunter könnte der Bereich um 33.011 Punkten bilden.

Auf der Oberseite gestaltet sich ein Folgeanstieg aus aktueller Sicht schwierig, dies verdeutlicht die Wochenkerze aus Ende Januar mit dem langen Docht auf der Oberseite und einem Spitzenwert von 36.984 Punkten. Diese Formation liefert nämlich eindeutige Hinweise, dass es an dieser Stelle schlicht an Käufern fehlt.

Chancen würden sich demnach erst oberhalb von 37.135 Punkten ergeben, mit der Folge, dass ein Anstieg an 37.787 Punkte im Anschluss erfolgen könnten.