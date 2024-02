EQS-News: Transaktion zur Übertragung des Jyseleca®-Geschäfts von Galapagos an Alfasigma für bis zu € 170 Millionen abgeschlossen – Galapagos Biopharma Germany GmbH unter neuer Flagge

EQS-News: Galapagos Biopharma Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Transaktion zur Übertragung des Jyseleca®-Geschäfts von Galapagos an Alfasigma für bis zu € 170 Millionen abgeschlossen – Galapagos Biopharma Germany GmbH unter neuer Flagge



Transaktion zur Übertragung des Jyseleca®-Geschäfts von Galapagos an Alfasigma für bis zu € 170 Millionen abgeschlossen – Galapagos Biopharma Germany GmbH unter neuer Flagge Eingliederung der Galapagos Biopharma Germany GmbH als Tochter der neuen Muttergesellschaft Alfasigma.

Kontinuität des Geschäftsbetriebs sowie der Zugang von Patientinnen und Patienten zu Jyseleca ® (Filgotinib) bleiben sichergestellt.

(Filgotinib) bleiben sichergestellt. Akquisition eröffnet Alfasigma neue Wege für Wachstum und Innovation. München, 08. Februar 2024 – Die Galapagos Biopharma Germany GmbH gab mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion zur Übertragung des Jyseleca® (Filgotinib)-Geschäfts von Galapagos NV an Alfasigma S.p.A. für bis zu € 170 Millionen ihre Eingliederung als Tochter der neuen Muttergesellschaft Alfasigma bekannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Alfasigmas internationale Wachstumsstrategie und folgt sowohl auf die Unterzeichnung der am 02. Januar 2024 angekündigten Vereinbarung als auch auf die am 30. Oktober 2023 angekündigte Absichtserklärung. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion erweitert Alfasigma sein Produktportfolio um ein innovatives und spezialisiertes Arzneimittel in den Bereichen Gastroenterologie und Rheumatologie. Darüber hinaus festigt und erweitert Alfasigma seine Präsenz in den europäischen Märkten durch die Integration des gesamten Jyseleca®-Geschäfts, einschließlich der europäischen und britischen Marktzulassungen sowie der kommerziellen, medizinischen und Entwicklungsaktivitäten. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion gehen rund 400 Mitarbeitende von Galapagos aus 14 europäischen Ländern zu Alfasigma, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und den fortlaufenden Zugang für Patientinnen und Patienten zu fördern, sowie die Durchführung eines robusten Phase 3 Programmes, das darauf abzielt, die Zulassung des Medikaments auf eine dritte Indikation auszuweiten, zu gewährleisten. Alfasigma begrüßt außerdem Michele Manto, den ehemaligen Chief Commercial Officer von Galapagos, als Chief Commercial Officer Western Europe, der das Jyseleca®-Geschäft leiten wird. Stefano Golinelli, Chairman von Alfasigma, sagte: „Die Übernahme des Jyseleca®-Geschäfts markiert einen wichtigen Moment in Alfasigmas internationalem Wachstumskurs. Sie stärkt unsere europäische Präsenz und passt perfekt zu unserer Mission, Behandlungsmöglichkeiten zum Wohle unserer Patienten voranzutreiben. In Anbetracht unserer Errungenschaften im Jahr 2023 sind wir stolz auf unsere Fortschritte, die wir auf dem Weg zu einem wahrhaft globalen Pharmakonzern erreicht haben. Während wir in einer technologiegetriebenen Industrie stetig wachsen, bleibt unser Fokus darauf gerichtet, bei Innovationen Pionierarbeit zu leisten und gleichzeitig die Kernwerte und Geschichte unseres Unternehmens zu bewahren. Ich bin davon überzeugt, dass diese Balance Alfasigma einzigartig positioniert, um neue Entwicklungsmöglichkeiten für nachhaltiges Wachstum zu schaffen und eine dauerhafte Präsenz in allen Regionen und Märkten zu etablieren.“ Francesco Balestrieri, CEO von Alfasigma, kommentierte: „Wir freuen uns, das erfahrene Jyseleca®-Team offiziell bei Alfasigma willkommen zu heißen. Die Übernahme des Jyseleca®-Geschäfts von Galapagos, einschließlich eines robusten Phase-3-Programms für eine dritte Indikation, stärkt unsere strategische Position im pharmazeutischen Sektor und eröffnet uns neue Wege für Wachstum und Innovation. Mit dieser Akquisition können wir auch unser Portfolio in den Bereichen Gastroenterologie und Rheumatologie zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten erweitern. Wir konzentrieren uns nun darauf, die kommerziellen, medizinischen und Entwicklungsaktivitäten in den größeren Rahmen unserer Gruppe zu integrieren und gleichzeitig die besonderen Eigenschaften des Geschäfts zu bewahren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen, um unser Healthcare-Geschäft in Europa weiter auszubauen.“ Alfasigma wird eine Vorauszahlung in Höhe von € 50 Millionen leisten, sowie potenzielle umsatzabhängige Meilensteinzahlungen in Höhe von € 120 Millionen und umsatzabhängige Zahlungen im mittleren einstelligen bis mittleren zweistelligen Bereich auf den europäischen Umsatz. Darüber hinaus wird Alfasigma bis Juni 2025 bis zu € 40 Millionen von Galapagos NV für die Entwicklung von Jyseleca® erhalten.

Über Filgotinib Der präferenzielle Januskinase 1 (JAK1)-Inhibitor Filgotinib wird unter dem Namen Jyseleca® in Europa und Japan zur Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis (RA) vermarktet, die unzureichend auf ein oder mehrere krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARDs) angesprochen oder diese nicht vertragen haben. Filgotinib kann als Monotherapie oder in Kombination mit Methotrexat (MTX) angewendet werden. Darüber hinaus wird Filgotinib in Europa und Japan zur Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa (CU) vermarktet, die auf eine konventionelle Therapie oder ein Biologikum nur unzureichend angesprochen haben, nicht mehr darauf ansprechen oder diese nicht mehr vertragen haben. Jyseleca® 100-mg- und 200-mg-Filmtabletten sind in den vorher genannten Indikationen zugelassen. Umfassende Informationen zu Filgotinib, insbesondere Kontraindikationen sowie besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen können der Fachinformation entnommen werden. Über Galapagos Galapagos ist ein vollintegriertes Biopharma-Unternehmen, das sich einem einzigen Ziel verschrieben hat: durch exzellente Forschung und die Entwicklung von innovativen Arzneimitteln das Leben von Patientinnen und Patienten zu verlängern und zu verbessern. Wir konzentrieren uns auf die therapeutischen Schlüsselbereiche Immunologie und Onkologie, in denen wir über tiefgreifendes wissenschaftliches Fachwissen bei verschiedenen Medikamentenklassen, einschließlich niedermolekularer Wirkstoffe (Small Molecules) und Zelltherapien, verfügen. Dabei umfasst unser Portfolio Programme von der Entdeckung bis zur Kommerzialisierung. Unser erstes Medikament zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und Colitis ulcerosa ist in Europa und Japan erhältlich. In Deutschland ist die Galapagos Biopharma Germany GmbH seit 2019 vom Standort München aus aktiv. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.glpg.de sowie auf LinkedIn oder Twitter. Über Alfasigma Alfasigma ist ein international stark positioniertes, führendes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Italien. Die Unternehmensgruppe ist weltweit in über 100 Ländern tätig und beschäftigt rund 3.300 Mitarbeitende in Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Alfasigma ist in Italien Marktführer für verschreibungspflichtige Produkte, und neben seinem Schwerpunkt auf Magen-Darm-Präparaten auch in mehreren Therapiebereichen der Grundversorgung aktiv. Als Hersteller einer Vielzahl verschiedener Nahrungsergänzungsmittel hat das Unternehmen in Italien bei Verbrauchern über einen langen Zeitraum nachhaltig Bekanntheit erlangt und Vertrauen gewonnen. Der historische Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bologna, welcher um einen Standort in Mailand erweitert wurde. Die italienischen Produktionsstätten sind in Pomezia (RM), Alanno (PE), Sermoneta (LT) und Trezzano Rosa (MI) sowie im Ausland in Tortosa in Spanien und in Shreveport (Louisiana) in den Vereinigten Staaten. Die Forschungseinrichtungen befinden sich in Pomezia und im Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso in Bergamo. Alfasigma folgt der Maxime, die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen zu verbessern, indem es Pflegekräften und medizinischem Fachpersonal therapeutische Lösungen anbietet, die den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Wirkstoff: Filgotinib. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält Filgotinibmaleat, entsprechend 100 mg/200 mg Filgotinib. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Fumarsäure, Magnesiumstearat (Ph. Eur.). Filmüberzug: Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol, Talkum, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H 2 O (E172), Eisen(III)-oxid (E172). Anwendungsgebiete: Rheumatoide Arthritis: Jyseleca ist angezeigt zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis bei erwachsenen Patienten, die auf ein oder mehrere krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARDs) unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben. Jyseleca kann als Monotherapie oder in Kombination mit Methotrexat (MTX) angewendet werden. Colitis ulcerosa: Jyseleca ist angezeigt zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa bei erwachsenen Patienten, die auf eine konventionelle Therapie oder auf ein Biologikum unzureichend angesprochen haben, nicht mehr darauf ansprechen oder diese nicht mehr vertragen haben. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, aktive Tuberkulose (TB) oder aktive schwere Infektionen, Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Häufig: Infektion des Harntrakts (UTI), Infektion der oberen Atemwege (URTI), Lymphopenie, Schwindelgefühl, Übelkeit. Gelegentlich: Herpes zoster, Pneumonie, Sepsis, Neutropenie, Hypercholesterinämie, Vertigo, erhöhte Kreatinphosphokinase im Blut. Warnhinweis: Enthält Lactose. Trockenmittel nicht schlucken. Pharmazeutischer Unternehmer: Galapagos NV, Generaal de Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, Belgien. Repräsentant in Deutschland: Galapagos Biopharma Germany GmbH, D-80636 München. Stand der Information: Januar 2024. Verschreibungspflichtig. ▼Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu Jyseleca ist zu melden an die Galapagos Biopharma Germany GmbH, Abteilung Arzneimittelsicherheit, Fax-Nr.: 089-38038320, E-Mail: DrugSafety.Germany@glpg.com, und/oder an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg- Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: www.bfarm.de.

