Widerstand: 17.048 17.100 Unterstützung: 16.880 16.800

Rückblick:

Trotz massivem Rückenwind von der Wall Street - der viel beachtete S&P 500 kletterte gestern auf ein neues Allzeithoch im Bereich der 5.000-Punkte-Marke - kannte der deutsche Leitindex gestern Nachmittag nur eine Richtung: abwärts. Der Index ging mit einem Tagesminus von über 100 Punkten aus dem Handel.

Diese Schwäche setzte sich am Morgen zunächst weiter fort. Der Index fiel zeitweise unter die Marke von 16.900 Punkten, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Ausblick:

Die Konsolidierung nach dem neuen Rekordhoch ging etwas weiter als den Optimisten lieb gewesen sein dürfte. Einen Bruch des Aufwärtstrends gen Süden gab es allerdings nicht. Da die US-Indizes bisher keinerlei Schwäche zeigen, bleiben die Bullen im Dax vorerst (noch) weiter im Spiel.

Gelingt hier in den kommenden Stunden ein erneutes Überwinden der 17.000er-Marke, wären neue Allzeithochs im Bereich 17.050 bis 17.150 Punkte die nächsten Kursziele. Rutscht der Index hingegen erneut unter 16.900 Punkte, würde die Luft wahrscheinlich ziemlich dünn für die Käufer. Dann wären weitere Abgaben wahrscheinlich.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ57F0 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 08.02.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.259 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DJ7MD8 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 08.02.2024), die K.o.-Schwelle bei 18.652 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.