EUR/GBP: 2023‘er Tiefs wackeln

Am Dienstag vorgestellte Daten zum britischen Arbeitsmarkt haben Volkswirte aufhorchen lassen. Ebenso unvorhergesehen legten die Löhne in 2023 stärker zu, als zuvor erwartet worden war. Mit 6,2 Prozent lag der Lohnanstieg im Schlussquartal höher als das vorhergesagte Plus von 6,0 Prozent. Marktteilnehmer gingen deshalb davon aus, dass die Verlangsamung des Lohnanstiegs nicht deutlich genug war, um die Bank of England zu rascheren Zinssenkung zu bewegen. Entsprechend schwach reagierten die Cross-Over-Paare zum britischen Pfund, am Beispiel von EUR/GBP steht nun eine mittelfristige Entscheidung exakt am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den Vorjahrestiefs um 0,8500 GBP an.

5,4 Prozent Kursgewinn in 2023

Sollte es bei EUR/GBP demnach zu einem Wochenschlusskurs unterhalb von 0,8500 GBP kommen, dürfte sich der seit Februar 2023 anhaltende Abwärtstrend fortsetzen, in der Folge müssten Investoren mit Abschlägen auf 0,8345 und darunter 0,8310 GBP zwingend rechnen. Ein solches Szenario würde sich anschließen für den Aufbau von Short-Positionen auf den Euro anbieten. Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial zunächst durch einen Horizontalwiderstand verlaufend um 0,8550 sowie dem EMA 50 bei 0,8565 GBP beschränkt. Erst darüber dürfte ein größerer Schritt in Richtung des EMA 200 bei 0,8639 GBP ermöglicht werden. Aber selbst dies würde am laufenden Abwärtstrend noch nichts ändern.