Neues Allzeithoch zum Wochenschluss - Bären geben auf

Widerstand: 17.188 17.200 Unterstützung: 16.995 16.800

Rückblick:

Nach dem positiven Handelsstart am gestrigen Morgen setzte die avisierte Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbewegung ein. Der Index setzte am frühen Nachmittag an die angesprochene Unterstützungsmarke um 17.000 Punkte zurück und legte ausgehend von diesem Level am späten Nachmittag wieder deutlich zu.

Diese Aufwärtsbewegung setzt sich zum Handelsstart am Freitag eindrucksvoll weiter fort. Nach einer weiteren Aufwärtskurslücke zum Handelsstart steigt der Index auf ein neues Allzeithoch im Bereich der 17.180 Punkte-Marke.

Ausblick:

Die Kursperformance am heutigen Vormittag suggeriert vor allem eins - die Bären haben aktuell das Handtuch geworfen. Damit ist der Beginn einer größeren Abwärtsbewegung eigentlich nur eine Frage der Zeit. Normalerweise, denn am Montag ist in den USA ein Feiertag (Presidents Day) - ein Trendwechsel vor dem langen Wochenende in Übersee somit eher unwahrscheinlich.

Das weitere Aufwärtspotenzial scheint allerdings mit dem Anstieg in den oberen 17.100er Bereich zunächst ausgeschöpft, entsprechend ist im Handelsverlauf zumindest ein Re-Test des gestrigen Tageshochs im Bereich 17.080/90 Punkte einzuplanen, zumal am Nachmittag noch die US-Produzentenpreise auf dem Kalender stehen.

Quelle: Tradingview

