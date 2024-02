EUR/NOK: Rückfallrisiken nehmen zu

Übergeordnet beschreibt EUR/NOK seit Ende Mai 2023 und einer vorausgegangenen und äußerst steilen Kursrallye eine Konsolidierung, diese reichte in der Spitze auf 11,0959 NOK bis Sommer letzten Jahres talwärts. Zwar konnte anschließend wieder eine Erholung einsetzen, diese diente aber viel mehr zur Definition eines mittelfristigen Abwärtstrends. Die Kursverluste der letzten Wochen haben die Notierungen schließlich wieder in den Bereich einer Aufwärtstrendlinie bestehend seit Mitte 2022 talwärts gedrückt, worum die ganze Zeit gekämpft wird.

Kursmuster stehen auf Verkauf

Eine erfolgreiche Auflösung des aktuellen Aufwärtstrends und mutmaßlich bärischen Flagge dürfte bei Tagesschlusskursen unterhalb von 11,2952 NOK Gestalt annehmen, in der Folge müssten Rücksetzer zurück auf die Dezembertiefs bei 11,1766 NOK eingerechnet werden. Darunter findet das Paar EUR/NOK bei 11,0959 NOK eine weitere Unterstützung vor. Mittelfristig dürfte es darunter in Richtung 10,8255 NOK weiter talwärts gehen. Gelingt dagegen ein Durchbruch über die Widerstandszone um 11,50 NOK, würden sich anschließend Kursgewinne an 11,6307 NOK anschließen. Die Gefahr eines späteren Verkaufssignals wäre dadurch aber auch nicht gebannt.