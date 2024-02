EQS-Media / 21.02.2024 / 16:57 CET/CEST

RIXX Invest AG schließt erste Entwicklungsphase der Rattlesnake Oil and Gas LLC ab Berlin, 21. Februar 2024. Die RIXX Invest AG, Berlin, hat die erste Phase des Entwicklungsplans in den Fördergebieten der Rattlesnake Oil and Gas LLC in Texas (USA) erfolgreich abgeschlossen. Durch die Modernisierung von 36 Erdölförderquellen ist derzeit eine Tagesfördermenge von bis zu 150 Barrel Erdöl möglich; der aktuelle Rohölpreis für die Sorte West Texas Intermediate (WTI) liegt bei 76,86 USD pro Barrel. Die RIXX Invest AG hatte die Rattlesnake Oil and Gas LLC mit Hauptsitz in Dover (Delaware) USA Ende August 2023 übernommen. Es war die erste Akquisition der RIXX seit ihrer Neuausrichtung im Jahr 2022. Im Rahmen der Transaktion hatte die Prüfungsgesellschaft KPMG (Houston) die Fördergebiete der Rattlesnake LLC in Texas mit 37.333.000 USD bewertet. Die Fördergebiete der Rattlesnake LLC erstrecken sich über rund 5.700 Hektar und bieten das Potenzial zur Reaktivierung von bis zu 200 bestehenden aber derzeit größtenteils inaktiven Erdölförderquellen. Diese verfügen über eine geschätzte Lebensdauer von bis zu 50 Jahren und sollen gemäß des Entwicklungsplans modernisiert werden. Zudem können neue Quellen gebohrt werden. Die Modernisierung der noch verbleibenden Erdölförderquellen soll in den kommenden 2 bis 3 Jahren erfolgen. Die Tagesproduktion kann damit auf insgesamt 700 bis 1.000 Barrel am Tag steigen. Die RIXX hatte bereits angekündigt, in Zukunft den Erwerb weiterer Erdölfördergebiete in den USA ins Auge zu fassen. Über die RIXX Invest AG: Die in Berlin ansässige RIXX Invest AG („RIXX AG“) ist eine Beteiligungsholding im Energiesektor, deren Aktien im Freiverkehr der Berliner Börse notieren. Auskünfte: Thomas Knipp thomas.knipp@rixx-invest.com Tel.: +49175 779 6500



