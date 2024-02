400% Gewinn mit einer Aktie, und jetzt @TimSchaeferMedia?

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



🕐 Das Video wurde am 22. Februar 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.



► Darum geht's im Video:

In diesem neuen Video haben wir wieder spannende Themen vorbereitet: Von der Bewältigung außergewöhnlicher Performance bis hin zur Psychologie hinter Investitionsentscheidungen. Erfahre, wie du dein Portfolio diversifizierst, Fehler vermeidest und Geduld als Investor kultivierst. Wir beleuchten den Einfluss der Superreichen, die Suche nach unterbewerteten Branchen und Strategien für Krisenzeiten. Außerdem diskutieren Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) das Investieren in Wachstumsfirmen, die Bedeutung von niedrigen Zinsen und die Aktienkultur in verschiedenen Ländern.



► Timestamps:

00:00 ► Umgang mit außergewöhnlichen Performance

03:17 ► Mindset und Psychologie beim Investieren

04:39 ► Portfolio-Diversifikation und Schwerpunkte setzen

06:33 ► Verkaufsentscheidungen und Fehler beim Investieren

10:28 ► Geduld und Durchhaltevermögen als Investor

12:45 ► Einfluss von Superreichen auf den Markt

15:29 ► Auswirkungen von Immobilienkrisen auf den Markt

16:50 ► Investieren in Krisen

22:33 ► Inflation und Zinsen

25:24 ► Bedeutung von niedrigen Zinsen für die Wirtschaft

27:16 ► Aktienkultur in Deutschland und den USA

30:05 ► Invest Messe und Verabschiedung



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/