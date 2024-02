DAX: Regelrecht hochgeschossen

Die fantastischen Quartalszahlen des US-Chipherstellers NVIDIA haben dem Deutschen Aktienindex DAX einen gehörigen Schub auf der Oberseite versetzt und ihn geradewegs auf frische Rekorde katapultiert. Auch konnte intraday die Widerstandszone um 17.200 Punkte geknackt werden.

Der anhaltende Boom in der Technologiebranche ausgelöst durch künstliche Intelligenz befeuert übergeordnet die Märkte und lässt kaum ein Asset aus. Der nun vollzogen Ausbruch über 17.200 Punkte dürfte Aufwärtspotenzial an 17.500 Punkte freigesetzt haben, darüber wäre sogar ein Anstieg an 17.763 Zähler vorstellbar.

Auf der Unterseite sollten sich Investoren durch die zu Donnerstag gerissene Kurslücke jedoch auf temporäre Gewinnmitnahmen an 17.200 Punkte einstellen. Erst darunter dürfte erneut der Bereich um 17.000 Punkten angesteuert werden, was angesichts der heftigen Ausbruchsbewegung allerdings nicht erwartet wird.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen noch ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor (vorläufig), gefolgt von Rohöllagerbeständen der USA um 17:00 Uhr. Spannend dürfte noch die Bilanz der US-Notenbank Fed werden, die um 22:30 Uhr erwartet wird.