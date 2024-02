DAX: Wieder ein Doji

Nach einer hoffnungsvollen ersten Tageshälfte konnte der DAX auf ein frisches Wochenhoch zulegen, musste anschließend allerdings wieder einen Großteil seiner Gewinne abgeben und fiel auf den Eröffnungskurs zurück. Vielleicht bringt das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der FED am Donnerstag entsprechende Impulse hervor.

Um für entsprechend verwertbare Signale beim heimische Leitbarometer zu sorgen, sollte auf der Oberseite der Bereich von 17.200 Punkten auf Wochenschlusskursbasis geknackt werden, nur dieses Szenario würde einen Folgeanstieg an 17.500 Punkte erlauben zu vollziehen.

Auf der Unterseite stellt der Bereich um 17.000 Punkten eine mögliche Verkaufsmarke dar, unterhalb derer wären Abschläge auf 16.780 Punkte und darunter sogar 16.528 Zähler denkbar. Konkrete Signale dürften allerdings erst im heutigen Handelsverlauf auftauchen.

In der zweiten Wochenhälfte kommt seitens der Wirtschaftsdaten etwas mehr Schwung in die Märkte, Hauptfokus am Donnerstag liegt auf den Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor per Februar (vorläufig).

Den Anfang hat Japan in der Nacht gemacht, Frankreich, Deutschland und die EWU ziehen zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr nach. Am Nachmittag steht noch Erstanträge sowie fortgesetzte Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche der US-Amerikaner auf der Agenda, diese werden zu 14:30 Uhr erwartet. Um 15:00 Uhr wird China den Index der Frühindikatoren per Januar melden.