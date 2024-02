EQS-News: WashTec AG: Einvernehmliche Beendigung des Vorstandsmandats von Dr. Ralf Koeppe

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Personalie

WashTec AG: Einvernehmliche Beendigung des Vorstandsmandats von Dr. Ralf Koeppe



23.02.2024 / 13:00 CET/CEST

Der WashTec Aufsichtsrat und Herr Dr. Koeppe, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG, haben heute vereinbart, das Vorstandsamt von Herrn Dr. Koeppe als CEO und CTO vorzeitig zu beenden.



Herr Dr. Koeppe hatte bei der WashTec AG seit 1.Juli 2019 als CTO und seit 1.Janauar 2020 zusätzlich das Amt des Vorstandsvorsitzenden inne. In seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender führte er das Unternehmen erfolgreich durch schwerste Krisenzeiten, wie die Corona-Pandemie und Lieferkettenbrüche. Er stellte sicher, dass die WashTec AG ihren Kunden gegenüber eingegangenen Versprechen und Verpflichtungen jederzeit einhalten konnte. Er sicherte damit den Mitarbeitern ihre Arbeitsplätze und erhielt nachhaltig die Profitabilität der Gesellschaft. Herr Dr. Koeppe entwickelte insbesondere innovative digitale Geschäftsmodelle und sicherte damit ganz wesentlich die Zukunft für die Gesellschaft.



Dr. Ralf Koeppe: „Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dem WashTec Team zu arbeiten. Das Unternehmen ist technologisch auf einem sehr guten Weg. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bei der WashTec AG für ihr Engagement. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten, bilden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den entscheidenden Faktor zum Unternehmenserfolg.“



Ulrich Bellgardt, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Im Namen des Aufsichtsrats und des gesamten Unternehmens danke ich Herrn Dr. Koeppe für seinen großen Einsatz, mit dem er die WashTec in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten gut positioniert hat, und wünsche ihm für seinen weiteren Weg beruflich wie persönlich alles Gute.“





