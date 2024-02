EUR/PLN: Konsolidierung beendet

Immer mehr gerät Polen geopolitisch ins Zentrum der Europäischen Union und jagt Deutschland damit wichtige Lorbeeren ab. Dies zeigt sich auch an dem starken polnischen Zloty und der florierenden Wirtschaft. Auf Jahresfrist hat die Gemeinschaftswährung Euro um über zehn Prozent gegenüber dem polnischen Zloty auf 4,2934 PLN bis Ende 2023 nachgelassen. Eine signifikante Verbesserung des Abwärtstrends ist hierbei nicht zu erkennen, der Zloty könnte die Jahrestiefs demnächst bärisch kreuzen und dadurch seine Stärke zum Euro weiter ausbauen.

Deutschland im Abwärtssog

Deutschland als Konjunkturmotor Europas gerät immer mehr unter die Räder, dies spiegelt sich auch sehr gut in der Kursentwicklung des polnischen Zlotys gegenüber der Gemeinschaftswährung wider. Die untere Begrenzung der zurückliegenden Konsolidierung der letzten zwei Wochen bei 4,3076 PLN wurde im Freitagshandel bärisch gekreuzt, damit sind unmittelbare Verluste auf die Vorjahrestiefs bei 4,2934 PLN nun sehr wahrscheinlich geworden. Dort dürfte der Verkauf jedoch nicht enden, viel wahrscheinlicher sind Abschläge auf eine etwas größere Horizontalunterstützung aus den Jahren 2019/2020 um 4,2499 und darunter sogar auf 4,1973 PLN. Um das abgeschlagene Chartbild in letzter Sekunde abwenden zu können und ein Kaufsignal zu generieren, würde es Notierungen deutlich über dem Niveau von 4,40 PLN bedürfen. In der Folge könnten Kursgewinne an 4,4772 PLN und darüber 4,4892 PLN generiert werden.