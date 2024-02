Der Dax dürfte am Dienstag knapp unter seinem Rekordniveau keine großen Sprünge machen. Schon am Vortag hatte es kaum Bewegung gegeben, auch wenn es zu einer neuen Bestmarke von 17.460 Punkten gereicht hatte. Nach der Rally der vergangenen Monate scheint die Luft nach oben zunächst zu dünn zu sein. Seit dem Tief im Oktober hat der Dax rund ein Fünftel an Wert gewonnen.

Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein moderates Minus von 0,1 Prozent auf 17.401 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird etwas niedriger indiziert.

Wegweisend bleiben die New Yorker Börsen, die am Vorabend moderate Gewinne noch abgaben. „Das Hauptthema über Nacht war Konsolidierung“, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Wie die Analysten der Schweizer Bank UBS vorrechnen, hat der marktbreite S&P 500 in diesem Jahr eine Serie von 13 Höchstständen hinter sich, der technologielastige Nasdaq 100 bringt es auf zwölf Bestmarken. Treiber dafür seien ein solides Wachstum, die Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI) und die Aussicht auf baldige geldpolitische Lockerungen in den USA.

Wall Street mit moderaten Verlusten

An den US-Aktienmärkten haben die Anleger nach dem am Freitag fortgesetzten Rekordlauf vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes gaben am Montag leicht nach. An den Börsen wird weltweit auf wichtige Inflationsdaten gewartet, die in dieser Woche aus den USA, aber auch aus Japan und Europa kommen.

Asiens Börsen durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag abermals keine gemeinsame Richtung gefunden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.239 +0,02 Prozent Hang Seng 16.655 +0,13 Prozent CSI 300 3.494 +1,20 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,48 +0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,4355 +0,23 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,287 -0,28 Prozent

Devisen: Euro notiert stabil über 1,08 US-Dollar

Im Tagesverlauf äußern sich nicht nur einige Redner aus den Zentralbanken. Auch stehen einige beachtenswerte Wirtschaftsdaten auf dem Programm. In Deutschland wird am Morgen das GfK-Konsumklima erwartet, in der Eurozone stehen am Vormittag Geld- und Kreditdaten der EZB auf dem Programm. Aus den USA kommen am Nachmittag Auftragsdaten, die Hinweise auf die Investitionen der Unternehmen bieten. Zudem werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0850 +/-0,00 Prozent USD / JPY 150,50 -0,12 Prozent EUR / JPY 163,30 -0,13 Prozent

Preisauftrieb kam zuletzt vom US-Dollar, der sich in den vergangenen Tagen etwas schwächer entwickelte. Ein fallender Dollar führt über Wechselkurseffekte meist zu einer höheren Erdölnachfrage, da der Rohstoff überwiegend in der US-Währung gehandelt wird. Interessenten außerhalb des Dollar-Raums profitieren daher von einem niedrigeren Dollarkurs.

An den grundsätzlichen Triebfedern am Rohölmarkt hat sich in den vergangenen Wochen wenig geändert: Der Gaza-Krieg und die hohen Spannungen im ölreichen Nahen Osten machen sich in erhöhten Risikoaufschlägen bemerkbar. Hinzu kommt ein knappes Angebot des großen Ölverbundes Opec+. Die Nachfrage ist aufgrund einer fragilen Konjunktur insbesondere in China und Europa eher schwach.

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,61 USD +0,08 USD WTI 77,69 USD +0,10 USD

