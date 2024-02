DAX außer Rand und Band

Ungeachtet der schwächeren US-Indizes hat der Deutsche Aktienindex DAX abermals aufs Gaspedal getreten und frische Rekorde aufgestellt. Zum Ende des Dienstagshandels streckt der Index seine Fühler sogar über die Kurszielmarke von 17.500 Punkten aus und lechzt offenbar nach mehr.

Trotz schwacher Wirtschaftsdaten für Deutschland und den Euroraum macht das heimische Leitbarometer den Eindruck, als gäbe es kein Morgen mehr. Aus dem Stand heraus könnte der DAX noch das Niveau von 17.668 Punkten erreichen, zeitgleich würde der Index jedoch langsam an seine technischen Grenzen stoßen.

Sollte sofort eine Trendumkehr einsetzen, findet das Barometer recht schnell Unterstützungen bei 17.500 und darunter 17.372 Punkten vor. Im Zweifel könnte es noch einmal auf rund 17.000 Punkte abwärtsgehen, wodurch die in der abgelaufenen Handelswoche gerissene Kurslücke einem Teilschluss unterliegen dürfte.

Der heutige Wirtschaftsdatenkalender bringt einen bunten Mix an Impulsen hervor, angefangen bei Deutschlands Importpreisen aus Januar um 8:00 Uhr, über die Konjunkturerwartungen der Credit Suisse per Januar um 10:00 Uhr. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit frischen Daten zum BIP Q4 (2. Veröffentlichung), der Handelsbilanz für Waren und vorläufigen Großhandelslagerbeständen per Januar dazu.