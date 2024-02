EQS-News: WashTec AG: Michael Drolshagen wird neuer CEO

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Personalie

Der Aufsichtsrat der WashTec AG hat heute Herrn Michael Drolshagen zum 1. Mai 2024 als neuen Technikvorstand (CTO) und Vorsitzenden des Vorstands (CEO) bestellt. Er folgt auf Herrn Dr. Ralf Koeppe, dessen Vorstandsmitgliedschaft einvernehmlich zum 29. Februar 2024 beendet wurde.



Michael Drolshagen war zuletzt bei der thyssenkrupp Presta Aktiengesellschaft seit 2018 in den Vorstand als Geschäftsführer/CEO des Geschäftsbereichs Lenkung berufen. Zuvor war Michael Drolshagen als Vice President After Sales für den globalen Aftermarket des Automobilherstellers Porsche verantwortlich und berichtete direkt an den Vorstand der Porsche AG.



Seine Karriere begann der Wirtschaftsingenieur bei Porsche im Jahr 2000 im Entwicklungszentrum Weissach, wechselte von dort in das Technische Kompetenzzentrum in Zuffenhausen und war dann mehrere Jahre als General Manager verantwortlich für die Produktionsvorbereitung. Seinen beruflichen Einstieg fand er beim Automobilzulieferer Hella, wo er von 1998 bis 2000, u. a. als Projektleiter tätig war.



„Michael Drolshagen vereint alle Anforderungen, die wir brauchen, um die Umsetzung der Strategie für die WashTec Gruppe dynamisch voranzutreiben“ so, Ulrich Bellgardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WashTec AG. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünscht Herrn Drolshagen viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.





Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135

