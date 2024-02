IRW-News: Verses AI Inc.: Ankündigung eines Webinars von VERSES AI: Ein Überblick über das KI-Benchmarking

IRW-PRESS: Verses AI Inc.: Ankündigung eines Webinars von VERSES AI: Ein Überblick über das KI-Benchmarking

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 28. Februar 2024 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB: VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass sein CEO Gabriel René am Donnerstag, den 29. Februar um 11:00 Uhr Eastern Standard Time (17:00 Uhr CET) ein Webinar abhalten wird.

In dieser Telefonkonferenz haben Anleger die Möglichkeit zu erfahren, wie Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) ihre neuesten KI-Produkte testen und miteinander vergleichen. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die Ergebnisse, die das Team von VERSES bis dato erzielt hat.

In diesem Webinar erfahren die Teilnehmer:

- wie Videospiele zu Evaluierung von KI-Systemen verwendet werden

- welche gängigen KI-Benchmarktests zur Evaluierung von KI-Systemen herangezogen werden

- wie wichtig der standardisierte Vergleich von KI-Ansätzen ist

- wie VERSES AI im Vergleich zu diesen Standardtests abschneidet

Herr René wird über die Wichtigkeit dieser Tests im Bereich der KI sprechen und erklären, was diese Ergebnisse für die skalierbare Nutzung der KI in den unterschiedlichen Branchen bedeuten.

Link zur Registrierung: https://event.webinarjam.com/register/292/980oxa12

Nähere Informationen zur Arbeit von VERSES AI erhalten Sie unter https://www.verses.ai/rd-blog/on-upcoming-2024-benchmark-work-from-verses.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Founder & CEO, VERSES AI Inc.

press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

U.S.

Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us 415-572-8152

Canada

Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73770

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73770&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92539Q1090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.