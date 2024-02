DAX: Als wenn es kein Morgen gäbe

Der Deutsche Aktienindex DAX springt seit einigen Tagen regelmäßig auf neue Rekorde und scheint seine laufende Rallye sogar noch zu beschleunigen. Um heutigen Handel erreichte das Barometer ein Niveau von 17.742 Punkten und scheint auch nicht müde zu werden. Zudem eröffnete der DAX noch mit einer Aufwärtskurslücke, was von hohem Kaufdruck zeugt.

Auf kurzfristige Sicht könnte der DAX im Bereich von 17.800 Punkten ins Stocken geraten, dort verläuft nämlich eine seit Februar letzten Jahres bestehende Trendbegrenzung und dürfte sicherlich für die ein oder anderen Gewinnmitnahmen sorgen. Übergeordnet scheint aber das Niveau von 18.000 Punkten als nächstes Ziel ins Visier der Käufer geraten zu sein.

Auf der Unterseite findet das Barometer bei 17.634 und 17.500 Punkten erste Unterstützungen vor, darunter am EMA 50 bei 17.425 Zählern und schließlich 17.200 Punkten. Besonders letzterer Bereich ist für einen späteren Long-Einstieg interessant, da in diesem Bereich noch eine große Kurslücke klafft und früher oder später geschlossen werden dürfte.

Sicherlich wird die Rallye auch von den Verbraucherpreisen Deutschlands per Februar angetrieben, diese lagen sogar mit 2,50 Prozent unter den Erwartungen von 2,60 Prozent. Auch dürften erhöhte Erstanträge sowie fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche in den USA sich günstig auf die Aktienmärkte auswirken. Weitere Wirtschaftsdaten stehen ab 14:45 Uhr mit dem Chicagoer-Einkaufsmanagerindex per Februar und Zahlen zu schwebenden Hausverkäufen aus Januar auf der Agenda. Der DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht folgt nur eine halbe Stunde später.