Weiteres Allzeithoch vor US-Inflationsdaten

Widerstand: 17.750 18.000 Unterstützung: 17.360 17.180

Rückblick:

Vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten (PCE Preisindex um 14:30 Uhr) dürfen sich die Bullen am heutigen Vormittag zunächst weiter ungestört austoben und schicken den deutschen Leitindex erneut eine Etage höher. Der S&P500 - Future gab allerdings im gleichen Zeitraum im Overnight-Handel an der GLOBEX recht deutlich nach. Eine sehr seltene Divergenz zwischen Dax-Future und S&P500-Future.

Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Tageschart zeigt eindrucksvoll die jüngste Party im deutschen Börsenbarometer: Seit den Nvidia-Quartalszahlen am Mittwoch der vergangenen Woche kannte der Index nur eine Richtung: Nordwärts. Zwischenkorrekturen gab es so gut wie keine.

Gut möglich, dass die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten nun ein paar Marktteilnehmer dazu veranlassen, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Erste Korrekturziele lägen im Bereich 17.360/400 Punkte. Dies ist aber aktuell alles andere als sicher - der Index ist derzeit komplett außer Rand und Band - selbst die 18.000er Marke scheint nun möglich.

Quelle: Tradingview

