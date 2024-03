Bullischer Monatsstart - War es das jetzt?

Widerstand: 17.810 17.850 Unterstützung: 17.742 17.360

Rückblick:

Der "Melt-Up" im deutschen Leitindex geht auch am Freitag weiter. Nach einer sehr großen Aufwärtskurslücke steigt der Index am Vormittag auf ein neues Allzeithoch oberhalb von 17.800 Punkten bevor kleinere Gewinnmitnahmen einsetzten.

Ein "Melt-Up" bezieht sich auf eine starke und schnelle Aufwärtsbewegung in den Preisen von Wertpapieren oder Vermögenswerten, die über einen relativ kurzen Zeitraum stattfindet. Melt-Ups können jedoch auch Anzeichen einer überhitzten oder überbewerteten Marktphase sein und können zu einer Blasenbildung führen, die später korrigiert werden kann, wenn die Fundamentaldaten nicht mit den hohen Bewertungen Schritt halten können.

Ausblick:

Spätestens das riesige Aufwärtsgap zum Start in den neuen Handelsmonat dürfte nun auch noch die aller letzten übrig gebliebenen Bären entscheidend vernichtet haben. Ein Blick auf die aktuelle (nicht abgeschlossene) Tageskerze zeigt aktuell einen Doji - ein erstes Warnsignal für die Käuferseite.

Auf Grund der weiterhin extrem überkauften Lage ist der Index reif für eine größere Abwärtskorrektur in den kommenden Handelstagen. Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 17.820 Punkten negiert das präferierte Korrekturszenario, bis dahin wird ein Rücksetzer in den Bereich 17.650/700 Punkte, danach der Bereich um 17.350/400 Punkte präferiert. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

