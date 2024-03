DAX: Pullback täte gut

In der abgelaufenen Handelswoche hat der Deutsche Aktienindex DAX seine Rallye fortgesetzt und zeitweise sogar noch beschleunigt. Doch im Freitagshandel zogen einige Investoren die Reißleine und stiegen aus. Die rote Laterne am Ende des Handelstages könnte Hinweise auf eine bevorstehende Konsolidierung liefern, die im späteren Verlauf für einen erneuten Long-Einstieg genutzt werden könnte.

Zudem hat sich der DAX charttechnisch in ein schwieriges Feld manövriert, eine seit Februar letzten Jahres verlaufende Trendbegrenzung und technisches Kursziel liegen dicht beieinander und bremsen das heimische Leitbarometer entsprechend aus. Rücksetzer zurück auf 17.512 und darunter 17.000 Punkte kämen nicht überraschend und würden die Möglichkeit beinhalten, einige im Februar gerissene Kurslücken endgültig zu schließen.

Übergeordnet ist dem DAX jedoch weiteres Aufwärtspotenzial an 18.170 Punkte zuzutrauen, ohne eine gesunde Konsolidierung dürfte dieses Ziel allerdings nicht in naher Zukunft erreicht werden. Dennoch kann diese Marke als übergeordnetes Ziel im Hinterkopf behalten werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit der Geldbasis aus Februar und Investitionen aus dem vierten Quartal 2023 vorgelegt. In Europa bleibt es am Montag überwiegend ruhig, um 8:45 Uhr meldet Frankreich Zahlen zum Staatshaushalt aus Januar, um 9:00 Uhr zieht Spanien mit seiner Arbeitslosenzahl aus Februar nach. Um 10:30 Uhr steht der sentix-Konjunkturindex per März für Gesamteuropa auf der Agenda.