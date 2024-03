DAX: Talfahrt hält an

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute wie erwartet erneut schwächer in den Dienstagshandel und gab intraday auf 17.643 Punkte nach. Eine leichte Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer ist allerdings auch zu verzeichnen, weshalb sich die Verluste insgesamt in Grenzen halten und das Barometer nur marginal in der Verlustzone notiert.

Eine Ausweitung der Konsolidierung darf erwartet werden, Abschläge auf 17.500 und darunter 17.372 Punkte könnten auf Sicht der nächsten Tage folgen, ehe der DAX wieder auf frische Rekorde zulegt. Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial jedoch durch eine seit Februar letzten Jahres bestehende Trendbegrenzung beschränkt.

Sollte dennoch ein dynamischer Kursanstieg jetzt über die Marke von 17.870 Punkten gelingen, könnte eine Rallyebeschleunigung direkt an 18.000 Punkte aufwärts führen. Ein weiteres mittelfristiges Ziel darüber wurde rechnerisch sogar bei 18.188 Punkten ermittelt.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per Februar erwartet, gefolgt von Auftragseingängen der US-Industrie um 16:00 Uhr aus Januar. Zeitgleich wird noch das RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen vorgestellt. Nicht zu vergessen noch der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per Februar, der ebenfalls um 16:00 Uhr ansteht.