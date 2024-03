Die Abkühlungsphase von der Rekordrally am deutschen Aktienmarkt hält auch am Mittwoch an. Vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress um 16 Uhr MEZ bleiben die Anleger in der Defensive. Schlechten Vorgaben von der Wall Street zum Trotz sieht es am Morgen aber danach aus, als könne sich die hiesige Börse auf hohem Niveau behaupten.

Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den Dax ein leichtes Plus von 0,1 Prozent auf 17.713 Punkte. An den beiden vorangegangenen Handelstagen hatte der Dax noch jeweils moderat nachgegeben, damit war auch die Gewinnserie des deutschen Leitindex nach sieben Rekordhochs in Folge gerissen. Am vergangenen Freitag hatte der Dax noch eine historische Bestmarke bei gut 17.800 Punkten erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Mittwoch ebenfalls mit leichten Aufschlägen starten.

An US-Börsen hatten einige Anleger ihre Kursgewinne aus der Rekordrally in bare Münze verwandelt, wobei die größten Gewinnmitnahmen Technologiewerte verzeichnet hatten. Der Nasdaq 100 hatte am Vortag fast zwei Prozent nachgegeben.

Einen Tag vor dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) gehört zur Wochenmitte die Bühne Jerome Powell. Am Markt herrscht Sorge, der Auftritt des Fed-Lenkers vor dem US-Kongress könnte die jüngste Hausse zumindest vorübergehend beenden. An den Finanzmärkten rechnet man aktuell noch mit einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank im Juni.

Stellt der Fed-Chef die Zinssenkung im Juni infrage, könnte dies durchaus zum Show-Stopper für die Aktienmärkte werden.

Verluste an der Wall Street

Nach der jüngsten Rekordrally an den New Yorker Börsen haben die Anleger am Dienstag Kasse gemacht. Zu Wochenbeginn hatte es sich schon abgezeichnet, dass die Anleger vor den in dieser Woche anstehenden Arbeitsmarktdaten und den Auftritten des Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress in die Defensive gehen. Nun verstärkte sich die Bewegung. Am Markt hieß es außerdem, die Sorge vor überzogenen Bewertungen im Technologiesektor werde größer.

Asiens Börsen uneinheitlich

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich tendiert. Während es in China und Japan etwas nach unten ging, konnte sich die Börse in Hongkong deutlich von den Verlusten des Vortags erholen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.090 -0,02 Prozent Hang Seng 16.389 +1,41 Prozent CSI 300 3.554 -0,31 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,60 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,318 -0,09 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,156 +0,49 Prozent

Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert - Warten auf Powell-Aussagen

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, der am Nachmittag bei einer Anhörung vor dem US-Kongress auftritt. Nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank dürfte Powell erneut deutlich machen, dass die Fed bei Zinssenkungen keine Eile hat. Vielmehr sollten die US-Notenbanker auf Nummer sicher gehen, dass die Inflation auf das angestrebte Ziel von zwei Prozent sinken wird.

Zuletzt waren US-Konjunkturdaten allerdings teilweise schwach ausgefallen, was die Spekulation auf sinkende Zinsen verstärkte. So hatte am Dienstag der stark beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den amerikanischen Dienstleistungssektor enttäuscht. Die schwachen US-Konjunkturdaten hatten dem Euro am Vortag deutlichen Auftrieb verliehen und stützten auch zur Wochenmitte den Kurs der Gemeinschaftswährung.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0856 -0,01 Prozent USD / JPY 149,89 -0,02 Prozent EUR / JPY 162,72 -0,04 Prozent

Ölpreise stoppen vorerst jüngste Kursverluste

In den ersten beiden Handelstagen der Woche waren die Ölpreise noch gefallen. Rohöl der Nordseesorte Brent hatte sich in dieser Zeit um etwa zwei Dollar je Barrel verbilligt.

Zur Wochenmitte rückt die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven in den Fokus. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Wochen einen Anstieg der Ölreserven um 400 000 Barrel verzeichnet. Am Nachmittag stehen offizielle Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm, die am Ölmarkt stark beachtet werden und für neue Impulse sorgen könnten.

Sorte Punkte Veränderung Brent 82,31 USD +0,27 USD WTI 78,41 +0,26 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 83 (77) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 220 (180) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 17,50 (15) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 82,80 (82,30) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 4,80 (5,60) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 10 (10,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 76 (71) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 40 (41) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT TUI AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 10 EUR

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 67 (69) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT AIRBUS AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 160 (110) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 260 (215) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 485 (435) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 29 (37) EUR - 'HOLD'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TARGET AUF 180 (157) USD - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT TARGET AUF 'BUY' - ZIEL 195 USD

- BERENBERG HEBT HONEYWELL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 240 (195) USD

- BERENBERG SENKT ROCKWELL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 290 (330) USD

- BARCLAYS SENKT ANTOFAGASTA AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 1295 PENCE

- BARCLAYS SENKT BASIC FIT AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 28 EUR

- BERENBERG HEBT LEGRAND AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 110 (95) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 35 (28) CHF - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 68 (62) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 250 (205) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ARKEMA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 96 (120) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 200 EUR

- HSBC HEBT BELIMO AUF 'BUY' - ZIEL 540 CHF

- JEFFERIES HEBT EXPERIAN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 4020 (2880) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 1260 (1050) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT IAG AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 2,50 (1,45) EUR

- JPMORGAN HEBT IMCD AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 188 (117) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 175 (171) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT ANTOFAGASTA AUF 'SECTOR PERFORM' (OP) - ZIEL 1650 (1800) PENCE

- STIFEL STARTET NESTE MIT 'BUY' - ZIEL 44 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 200 (165) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 125 (115) EUR - 'SELL'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR AB INBEV AUF 62 (63) EUR - 'KAUFEN'

Termine Unternehmen

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 9.00 h Analystenkonferenz)

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

08:00 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen

17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Handelsbilanz 01/24

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 12/23

09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/24

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 01/24

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell Anhörung

20:00 USA: Fed Beige Book

