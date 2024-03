Der schwache Wochenauftakt könnte der Startschuss für eine größere Korrektur sein

Widerstand: 17.814 17.850 Unterstützung: 17.620 17.360 200-Tagelinie (SMA200) 16.137

Dax-Rückblick:

Nach dem neuen Rekordhoch vom Vortag zeigte sich der Dax am Freitag noch komplett resistent gegenüber jedweden Korrekturversuchen. Dafür gibt es dann aber am Montagmorgen eine größere Korrekturbewegung. Am Freitagabend hatten die US-Börsen bereits kräftig zurück gesetzt.

Nach einer recht großen Abwärts-Kurslücke zum Handelsstart wird der Index am Morgen bis in den mittleren 17.600er-Bereich durchgereicht.

Dax-Ausblick:

Angesichts der kräftigen Rallybewegung in den vergangenen vier Wochen ist der Index reif für eine größere Abwärtskorrektur. Die späte US-Schwäche am Freitag könnte das Startsignal dafür gewesen sein.

So lange den Käufern nun keine schnelle Rückkehr über den Bereich 17.800 bis 17.820 Punkte gelingt, dominieren im kurzfristigen Zeitfenster tendenziell die Abwärtsrisiken. Größere Erholungen in den Bereich 17.750/800 Punkten wären demnach zunächst als Verkaufsmöglichkeiten zu erachten

Quelle: Tradingview

