EQS-News: ALBIS Leasing AG erzielt nach vorläufigen Zahlen deutlichen Ergebniszuwachs im Geschäftsjahr 2023

ALBIS Leasing AG erzielt nach vorläufigen Zahlen deutlichen Ergebniszuwachs im Geschäftsjahr 2023



11.03.2024 / 09:43 CET/CEST

Vorläufiges Ergebnis vor Steuern nach HGB mit € 3,9 Mio. im angehobenen Prognoserahmen (2022: € 0,4 Mio.)

Dividendenziel von € 0,07 bis € 0,09 je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt

Konservative Risikovorsorge bei weiterhin stabiler Risikolage im Portfolio



Hamburg, 11. März 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940), ein führender Leasingpartner für Kleinunternehmer und Mittelständler in Deutschland, wird das Geschäftsjahr 2023 auf Basis vorläufiger Zahlen mit einem Ergebnis vor Steuern nach HGB in Höhe von € 3,9 Mio. abschließen. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2022: € 0,4 Mio.).



„Die sehr gute Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 zeigt einmal mehr, dass sich unsere Strategie auszahlt. Getrieben wurde der Ergebniszuwachs durch eine weiterhin positive Ertragsentwicklung und ein effektives Kostenmanagement“, sagt Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands der ALBIS. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die operativen Erträge insbesondere aufgrund der strategischen Ausrichtung auf das profitable Wachstum im Kerngeschäft mit Händlern und Herstellern sowie höherer Nachgeschäftserlöse und guter Refinanzierungskonditionen. Auf der Kostenseite ist es gelungen, die Kostenbasis strukturell zu reduzieren und auf diesem Niveau – bei leicht gesunkenem Personalaufwand im Jahr 2023 – zu stabilisieren.



Wenngleich die Risikolage der ALBIS angesichts der fortlaufenden Diversifizierung des Leasingportfolios anhaltend stabil ist, wurde die Risikovorsorge in Anbetracht der weiterhin angespannten geopolitischen und makroökonomischen Lage konservativ ausgeweitet.



„Wir freuen uns, dass wir mit diesem vorläufigen Ergebnis die Rückkehr zur Dividendenfähigkeit und das Dividendenziel von € 0,07 bis € 0,09 je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 bestätigen können. Auf Basis des Jahresendkurses 2023 wird die Dividendenrendite damit 3,5 % bis 4,5 % betragen. In den nächsten Jahren streben wir eine kontinuierliche Dividendenzahlung mit einem Mindestniveau von € 0,05 je Aktie und einem langfristigen Ambitionslevel von € 0,08 bis € 0,10 je Aktie an. Dadurch sollen unsere Aktionärinnen und Aktionäre nachhaltig an der positiven Geschäftsentwicklung der ALBIS partizipieren“, betont Sascha Lerchl.



Die testierten Zahlen der ALBIS nach HGB und IFRS für das Geschäftsjahr 2023 werden voraussichtlich bis Anfang Mai 2024 veröffentlicht.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de