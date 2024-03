Betterworks kündigt den ersten virtuellen EmpowerHR-Europe-Gipfel an

Dynamische, virtuelle, halbtägige Veranstaltung am 21. März bringt HR-Führungskräfte und ihre Teams zusammen und vermittelt wichtige Erkenntnisse und Strategien für transformative Veränderungen

Das führende Unternehmen für Leistungsmanagement-Software Betterworks wird die Zusammenfassung seines mit Spannung erwarteten Forschungsberichts zum Stand der Leistungsförderung 2024 auf dem bevorstehenden virtuellen EmpowerHR-Europe-Gipfel vorstellen. Die dynamische virtuelle Veranstaltung, die sich an europäische HR-Führungskräfte und ihre Teams, einschließlich HRIT, richtet, findet am 21. März von 9.00 bis 14.00 Uhr GMT statt.

Der virtuelle EmpowerHR-Gipfel wird von Hung Lee moderiert und verspricht eine energiegeladene, halbtägige Veranstaltung zu werden, bei der Einblicke, Strategien und Tools vermittelt werden, die darauf abzielen, transformative Veränderungen voranzutreiben, die HR-Funktionen aufzuwerten und Karrieren zu fördern. Anmelden können Sie sich hier .

"EmpowerHR wird ein beeindruckendes Aufgebot an Rednern präsentieren, die in transformative Praktiken eingetaucht sind, um ihre fachliche Anleitung und Erkenntnisse zu teilen, während sich der Arbeitsplatz weiter entwickelt und KI die Arbeitswelt umgestaltet", sagte Jamie Aitken, VP für HR Transformation bei Betterworks. "Wir freuen uns darauf, unsere Gemeinschaft zusammenzubringen, um zu lernen, zu netzwerken und Strategien zu erkunden, wie sie ihre Organisationen durch diese dynamische Landschaft führen können."

Aitken wird zum Auftakt der Veranstaltung wichtige Erkenntnisse aus dem State of Performance Enablement Report vorstellen, darunter die großen Unterschiede in der Wahrnehmung des Leistungsmanagements zwischen HR und Führungskräften sowie Managern und einzelnen Mitarbeitern. Die Daten zeigen, dass die Kombination eines HCM mit einer speziell entwickelten Lösung zu wesentlich besseren Ergebnissen führt als die alleinige Verwendung eines HCM, die sich nicht von der Verwendung manueller Prozesse unterscheidet oder sogar schlechter sein kann.

Darüber hinaus geht der Bericht auf kritische Probleme ein, mit denen HR-Führungskräfte im Leistungsmanagement konfrontiert sind, und gibt ihnen Empfehlungen und Erkenntnisse an die Hand, um Maßnahmen zu ergreifen und die Mitarbeitererfahrung und -leistung in ihrer Organisation zu verbessern.

Weitere Highlights der EmpowerHR Europe sind:

Keynote-Präsentationen der renommierten Experten und Autoren Katie King und Tim Ringo : King wird inspirierende Beispiele dafür geben, wie HR-Teams KI nutzen, um jeden Aspekt ihrer Personalarbeit zu verändern; Ringo wird darauf eingehen, wie Technologie Manager, HR und Mitarbeiter exponentiell effektiver machen kann.

Aitken wird einen Kamingespräch über die Revolutionierung des Personalwesens im Zeitalter der KI leiten und Einblicke geben, wie sich Personalfachleute am besten an diese sich entwickelnde Landschaft anpassen können, um einen Wettbewerbsvorteil für ihre Unternehmen und ihre persönliche Karriere zu finden und zu erhalten.

HR-Praktiker aus Unternehmen wie HelloFresh, Ferrer und Wolt werden ihre realen Strategien zur Förderung der Transformation in ihren Organisationen und zur Nutzung von Technologien zur Verbesserung von HR-Prozessen und zur Steigerung der Effizienz vorstellen.

Während des virtuellen EmpowerHR-Gipfels erfahren HR-Experten, wie sie sich als strategische Partner in ihren Unternehmen positionieren, HR-Initiativen mit den Unternehmenszielen in Einklang bringen und generative KI und Datenanalysen einsetzen, um die Entscheidungsfindung in den Bereichen Personalplanung, Talentakquise, intelligentes Leistungsmanagement und Mitarbeiterengagement zu verbessern und zu beschleunigen.

Registrieren Sie sich und erhalten Sie Zugang zu der Veranstaltung hier .

Über Betterworks

Betterworks wurde 2013 gegründet und ist der Pionier für intelligente Performance-Management-Lösungen, die Belegschaften und Unternehmen helfen, ihr höchstes Potenzial zu erreichen. Mit einer unternehmensfähigen Plattform, die die Effektivität von Managern und die Leistung von Mitarbeitern fördert, was zu höherer Zufriedenheit und Bindung und besseren Geschäftsergebnissen führt, definiert Betterworks das Leistungsmanagement für alle neu. Betterworks kombiniert generative KI und Datenanalysen, die es Unternehmen ermöglichen, intelligente, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, mit einer umfassenden Lösung, die Gespräche, Check-Ins, Feedback, Mitarbeiterengagement und Anerkennung einschließt - alles zugänglich in den Anwendungen, die Mitarbeiter täglich nutzen.

Die Mitarbeiter unserer Kunden sind nachweislich engagierter und zufriedener in ihren Rollen, weshalb sich Branchenführer wie Colgate-Palmolive, Intuit, Udemy, Freddie Mac, Kroger, Vertiv und die University of Phoenix auf Betterworks verlassen, um herausragende Leistungen zu verwalten und zu ermöglichen. Betterworks wird von Kleiner Perkins, Emergence Capital und John Doerr unterstützt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.betterworks.com .

